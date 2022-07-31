原标题：载人航天助力太空育种 “来自星星的大豆”现身浙江衢州

中新网衢州7月30日电(张斌 傅飞扬 冯舒琳 胡宗仁)“曾经在太空遨游3个多月的鲜食大豆种子终于出苗了，‘上天’的12粒种子中有11粒出苗，长势也不错。”近日，浙江省衢州市农业林业科学研究院(下称：衢州农林院)作物所副所长雷俊说，经过悉心培育，目前这11粒出苗的种子已经长成每株11厘米高的大豆苗，即将移至大田里栽培。

这些“太空旅客”有什么来头？

原来，2021年，衢州农林院与中国航天科技集团公司航天育种研究中心合作开启了航天育种工作。当年，出自该市的衢橘、椪柑、胡柚、辣椒、鲜食大豆等5个品种的种子搭乘神舟十二号载人飞船成功升空。

雷俊介绍说，随神舟十二号载人飞船“上天”的鲜食大豆种子经历了3个多月的失重、微重力、高真空、强辐射等外太空环境。“不知道有没有种子能够成为‘幸运儿’，毕竟发生基因突变或染色体畸变的可能性低于0.1%，获得良性诱变的概率则更低。但只要存在获得有益变异材料的机会，都值得一试。”他说。

此次太空育种的“衢鲜1号”是秋季品种，眼下正处于最佳播种时节。日前，衢州农林院的专家将12粒鲜食大豆种子“衢鲜1号”从种子柜中取出，播种到穴盘中，这才有了11株“来自太空”的大豆苗。

据了解，目前衢州农林院自主选育的大豆品种有10多个，“衢鲜1号”综合性状优良、口感甜糯，曾是大豆中的佳品。然而，经多年种植，该品种逐渐退化，急需提纯复壮，这才取得了“上天”的入场券。

太空遨游是漫长品种选育过程的第一步，而播种、出苗则代表真正的开始。雷俊说，接下来，衢州农林院的专家将对这11株航天大豆育种材料进行分析鉴定，从中找出在产量、品质、抗性等方面优于原品种的单株作为育种中间材料，希望能借此契机培育出优质、高产、强抗性的太空新品种。(完)

(责编：乔业琼、杨迪)

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