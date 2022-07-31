新疆焉耆垦区6万亩番茄开采 全程机械化
2022年07月31日09:45 | 来源：中国新闻网
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原标题：新疆焉耆垦区6万亩番茄开采 全程机械化
中新网乌鲁木齐7月30日电 (白克斌 周芙蓉)眼下，新疆生产建设兵团第二师焉耆垦区的6万亩番茄陆续开始采收，采收全程机械化。
29日，在二十一团十一连职工冉景新的番茄地里，两台番茄采收机正配合着卡车来回穿梭、隆隆作响，火红的番茄被卷进采收机，经筛选后，成熟的果实喷进旁边的拉运机车的车厢里。
冉景新今年种300亩的番茄。“预计亩产可达到11吨，番茄酱厂按照每公斤0.52元的订单收购价，今年纯利大约有75万元。”望着满地红艳艳的果实，冉景新喜上眉梢。
据了解，今年由于气候适宜，采收期比去年提早约十天。今年种植的番茄，预计平均亩产量可达10吨左右，总产量约60万吨，每亩地产值约5200元，总产值可达3.12亿元。(完)
(责编：乔业琼、杨迪)
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