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第二届消博会上有哪些科技新品？

2022年07月31日09:59 | 来源：新华社
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原标题：问记者丨第二届消博会上有哪些科技新品？

第二届中国国际消费品博览会7月25日至30日在海南海口举行。本届消博会汇聚了来自国内外2800余个参展品牌，不少“科技感”满满的展品集中亮相。有网友通过新华社客户端“问记者”平台提问：第二届消博会上有哪些科技新品？哪些“中国智造”值得关注？新华社记者在现场这样回答。

7月26日，观众在消博会现场参观。新华社记者 张丽芸 摄

网友：第二届消博会上有哪些科技新品？

记者：本届消博会首发、首秀、首展场次较多，全球新品数量超过600个，其中科技新品主要集中在电子科技、生物科技、人工智能等领域。

很多展品备受青睐。比如，为改善睡眠研发的“深睡小屋”是一个睡眠管理系统，据介绍可通过荷电粒子震动方式同频大脑睡眠波，帮助用户进入深睡状态。英国公司推出为中国市场首创的熟水机，可以在3秒内将100℃的开水冷却至40℃。搭载着数字X光机、B超机等诊疗设备的数字移动诊断车，可以将体检服务送至乡村、厂矿。

7月28日，观众在体验“深睡小屋”，屋内的设备用于改善睡眠质量。新华社记者 郭程 摄

网友：展品中有哪些“中国智造”？

记者：本届消博会上亮相的“中国智造”新品不少。例如，科大讯飞翻译机4.0，支持83种语言在线翻译，能识别用户手势，实现“拿起就说、放下就译”。石头科技展示的石头自清洁扫拖机器人G10S系列产品，实现自动洗拖布、集尘、补水、抑菌和基站自清洁等功能。

此外，还有会“跳舞”的行李箱、电动水翼冲浪板、可低空飞行的汽车……本届消博会上，中国品牌光彩夺目，展现“中国智造”活力。

7月28日，观众在参观拍摄小鹏旅航者X2飞行汽车。新华社记者 杨冠宇 摄

网友：科技企业为什么喜欢借消博会“上新”？

记者：多位参展科技企业负责人告诉记者，本届消博会头部品牌汇聚，观众人流如织，参展企业十分珍视这一国际经贸盛会。借此机会“上新”，有助于进一步扩大首发新品的知名度和影响力。

7月28日，观众在消博会现场体验VR投篮。新华社记者 张丽芸 摄

网友：观众能在现场购买吗？

记者：除部分定制产品及展示产品外，本届消博会上，不少商品观众可以现场购买。

7月28日，观众在无人咖啡亭购买咖啡。新华社记者 郭程 摄

出品人：孙志平 李俊 邹声文

策划：齐慧杰 王晖余

监制：李响 黄庆华

统筹：肖磊涛 高颖

记者：李亚光 房宽

编导：高颖

编辑：聂毅 赵露露

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联合出品

(责编：乔业琼、杨迪)
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