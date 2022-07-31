人民网北京7月31日电 （记者李楠桦）近年来，我国新能源产业在“双碳”目标的引领下，正迎来高质量发展的新机遇。

“新能源产业的蓬勃发展，成为实体经济领域的一道靓丽风景线，新能源汽车表现尤为抢眼。”中国有色金属工业协会副会长段德炳日前在“2022中国新能源材料产业链高端论坛”上表示。

数据显示，2022年6月，我国新能源汽车产销再创新高，市场占有率达到23.8%，延续保持高速增长态势。上半年，新能源汽车产销同比均增长120%。

在段德炳看来，消费端爆发式增长和原料端短缺，造成阶段性的供需错配。对此，他提出三点建议：

一是强化资源战略，夯实产业基础。要加强国内资源勘探，强化找矿行动，更要注重原生资源集约化高效开发，加大再生资源回收与与综合利用；也要扩大高水平对外开放，提升资源保障的能力和水平。

二是立足内需基点强化协同发展。把新能源产业上线中下游的企业紧密联系在一起，加强沟通协调，增进理解认同，促进战略合作，推动协同融合发展。

三是树立底线意识，防范过程风险。产业链企业在抢抓发展机遇的同时，仍应坚持底线思维，确保我国新能源产业行稳致远。

中国五矿集团副总经理焦健向新能源材料产业企业提出三点倡议：

第一，理性应对，推动产业链健康发展。当前，在下游需求高速增长的背景下，产能不匹配导致上游资源价格暴涨，对于产业链可持续发展造成严重冲击。各龙头企业应更加客观理性看待价格的变化，进一步加强沟通协调避免恶性竞争。

第二，瞄向高端，加速产业链创新升级。既要把握当下，稳住产业发展的良好态势；更要放眼未来，联合各方科研力量，加强在基础研究及共性技术难题方面的投入，推动产品服务向高端化迈进。

第三，开放互助，实现产业链共赢发展。面向未来，产业链上下游企业应在资源、资本、技术方向等方面，不断提升我国在产业关键环节的控制力。

中国有色金属工业协会锂业分会副会长张江峰表示，“十四五”期间，中国及全球对于锂的需求将大幅度增长，预计世界锂的产量与消费量每年的增速约30%。新能源汽车、储能等领域对锂的需求增量将持续增长，不排除某阶段会出现“跳跃式”增长，消费类锂电池增长稳定。

据了解，本届论坛由中国五矿集团有限公司举办，中国金属矿业经济研究院具体承办。

(责编：李楠桦、吕骞)

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