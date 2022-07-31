原标题：太保家园杭州国际颐养社区开业 起航服务长三角养老一体化新征程

7月30日，太保家园·杭州国际颐养社区正式开业。这是中国太保旗下继成都颐养社区、大理乐养社区成功运营之后，第三家投入运营的养老社区，也是在长三角地区首个运营的颐养社区。杭州社区的开业，在为长三角地区追求高品质享老生活的长者带来全新体验的同时，也意味着中国太保在推动长三角养老服务一体化发展的探索进入实践新阶段。

匠心巧琢，展示多种民俗体验，尽显文化特色

在众多嘉宾、客户、营销员伙伴的见证下，中国太保董事长孔庆伟宣布太保家园杭州国际颐养社区正式开业，并向首批签约客户和入住客户颁发了纪念证书。在开业仪式上，杭州社区还获得授牌，成为浙江省老年服务业协会康养人才培训基地和杭州复旦大学校友会颐养生活基地。

开业当天，杭州社区还变身宋韵文化的体验现场，再现南宋御街盛景，让众多嘉宾、客户沉浸式体验临安传统文化的众多生活场景。包括古色古香的宋韵市集，嘉宾们在此可以体验千年前的最美茶事，领略南宋工艺及文化；热闹非凡的早市活动，既可以品尝到荷花酥、定胜糕、绿豆糕、藕粉等宋式茶点糕点，还能欣赏越剧、点茶等特色文化表演；另外还有非遗杭绣、宋刻、捏糖人、点茶、掌灯、皮影等丰富多样的互动体验活动。

吴叔叔是从上海搬来杭州社区长住的客户，也是社区的首位入住客户，对丰富多彩的体验活动尤为满意，“临安空气好，住过来的这段时间睡的比以前好。今天的开业活动又热闹又能体验很多传统文化，我对以后在杭州社区的生活也更期待了！”

这些传统文化体验场景未来将成为社区常态化向社区居民开放的课堂，为居民提供文化会友的氛围和条件。

精心打造，让客户获得养老新体验，乐享美好时光

太保家园杭州社区作为中国太保在长三角地区的首个项目，具有标杆意义。从社区设计之初，就充分考虑生态与人文的结合，将社区造景与自然相融，既体现了杭州临安古建筑的神韵，又强调了现代生活的舒适性。凭借该方案，杭州社区在建设阶段就获得了2021年德国ICONIC AWARDS标志性设计奖颁发的创新建筑奖。

本次投入运营的一期共827户，其中640户为独立生活单元、187户为医疗护理单元，既可以接待消费力强、休闲时间充裕的活力长者短期旅居体验，也可以为有常住需求的长者提供“自理+介助+介护”的一站式持续照护服务和量身定制的康复护理服务。此外社区还拥有1万方超大公共配套，包括太·画舫、太·书局、恒温泳池、健身房、法式沙龙等20余个生活配套空间，让客户在社区可以住得舒心、吃得开心、玩得欢心、养得安心、过得省心。

特别值得一提的是，距社区约一公里外就是第19届亚运会跆拳道和摔跤项目的比赛场所——临安文体会展中心，入住太保家园的居民们可以很便利地在家门口看亚运，来自五湖四海的客人也可见证太保服务新时代美好养老生活的示范样板。

杭州社区还拥有较为完整配套的医疗中心。社区将依托来自内科、中医科、康复科等多个专业、经验丰富的医疗队伍，为居民提供健康管理服务和基础病诊疗，解决居民看病担忧问题。同时借助中国太保和瑞金医院合作建立的广慈太保互联网医院，为社区居民提供远程咨询和专家诊疗服务；通过家庭医生服务品牌“太医管家”可以提供全链路主动健康管理、专病全案管理等服务。

先行先试，贡献长三角养老服务高质量一体化发展的“太保样本”

杭州社区在投建之初就以推动长三角养老服务一体化发展为使命。随着杭州社区的投入运营，首批签约客户中，不但有杭州本地的长者，也有来自上海、南京的长者，为长者选择异地养老提供一体化服务的探索进入实践阶段。

今年下半年，上海崇明颐养社区、南京颐养社区体验馆也将陆续开业，加上七月内开业的上海普陀康养社区体验馆，长三角地区的“一园三馆”已经形成联动之势。而到2023年，这四个太保家园养老社区将全部开业运营。杭州社区先行运营的“太保样本”，将为沪、宁、杭三地太保家园全面互相打通、让更多长者享受区域一体化养老服务，提供宝贵经验。

(责编：崔元苑、李源)

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