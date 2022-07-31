图片来源：市场监管总局官网

人民网北京7月31日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，近期，市场监管总局组织食品安全监督抽检，抽取粮食加工品、食用农产品、食糖、乳制品、酒类、糕点、炒货食品及坚果制品、饼干、薯类和膨化食品、蛋制品、豆制品、蜂产品、罐头、蔬菜制品、水果制品、水产制品、冷冻饮品、糖果制品、婴幼儿配方食品、保健食品、特殊膳食食品和食用油、油脂及其制品等22大类食品607批次样品，检出其中食糖、乳制品、糕点、炒货食品及坚果制品、蜂产品、罐头和水果制品等7大类食品10批次样品不合格。

据介绍，发现的主要问题是，微生物污染、食品添加剂超范围超限量使用、质量指标不达标等。

对监督抽检发现的不合格食品，市场监管总局已责成河北、吉林、上海、江苏、浙江、安徽、广东、海南、重庆、四川、贵州等省级市场监管部门立即组织开展核查处置，查清产品流向，督促企业采取下架召回不合格产品等措施控制风险；对违法违规行为，依法从严处理；及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开，并向总局报告。

以下为抽检不合格食品具体情况：

一、微生物污染问题

天猫西溪糕团旗舰店（经营者为浙江省杭州智友食品科技有限公司）在天猫商城（网店）销售的、标称浙江省杭州市西湖风景名胜区河渚街食品店经销的、浙江省杭州杭酥糕坊食品有限公司生产的桔红糕-原味，其中菌落总数不符合食品安全国家标准规定。

二、食品添加剂超范围超限量使用问题

（一）拼多多福东海官方旗舰店（经营者为广东省湛江愿你美食品有限公司）在拼多多（手机APP）销售的、标称广东福东海药业有限公司出品的、广东省潮州市老佰头食品有限公司生产的八仙果，其中亮蓝、胭脂红、日落黄检测值不符合食品安全国家标准规定。

（二）天猫桃食慧旗舰店（经营者为安徽省宿州市砀山县淘冠商贸有限公司）在天猫商城（网店）销售的、标称安徽省宿州市砀山县淘冠商贸有限公司委托安徽省宿州市砀山县海利罐头食品有限公司生产的糖水染色草莓罐头，其中苋菜红、胭脂红检测值不符合食品安全国家标准规定。

（三）拼多多林森的店（经营者为四川省成都市金牛区罗杰罗伊食品经营部）在拼多多（手机APP）销售的、标称广东省汕头市澄海区奕苑食品厂生产的橘红八仙果（话化类蜜饯），其中山梨酸及其钾盐（以山梨酸计）检测值不符合食品安全国家标准规定。

三、质量指标不达标等问题

（一）重庆市江津区柯勤食品经营部销售的、标称重庆瑞龙食品有限公司生产的瑞龙牌重庆怪味胡豆，其中酸价（以脂肪计）检测值不符合产品执行标准要求。

（二）淘宝网阜宁天意食品（经营者为江苏省盐城市阜宁县现代服务园区于翼商店）在淘宝网（网店）销售的、标称江苏省盐城市阜宁县西郊食品厂生产的京果（油炸类糕点），其中过氧化值（以脂肪计）检测值不符合食品安全国家标准规定。

（三）海南省海口龙华名源源糖业贸易商行销售的、标称海南省昌江糖业有限责任公司生产的白砂糖，其中色值检测值不符合食品安全国家标准规定。

（四）拼多多丽轩商贸城（经营者为吉林省长春市经济技术开发区晓维食品店）在拼多多（手机APP）销售的，标称俄罗斯哈巴罗夫斯克东方有限公司授权经销的俄罗斯老式奶粉（原产国：俄罗斯），其中蛋白质含量不符合食品安全国家标准规定。

（五）拼多多济园斋食品官方旗舰店（经营者为河北省保定市定州市华北蜂业有限公司）在拼多多（网店）销售的、标称河北省保定市定州市华北蜂业有限公司生产的土蜂蜜，其中果糖和葡萄糖含量不符合食品安全国家标准规定。

（六）贵州省贵阳云岩定味食品经营部销售的、标称贵州昌哥食品有限公司生产的单晶冰糖，在样品中检出螨，不符合食品安全国家标准规定。

(责编：杨曦、吕骞)

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