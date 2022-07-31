人民网北京7月31日电 （记者申佳平）据“网信中国”微信公众号消息，全国网信系统上半年累计依法约谈网站平台3491家，其中百合网珍爱网等8家婚恋平台存在低俗色情信息被约谈。

“网信中国”显示，上半年，针对淘宝、京东、拼多多、小红书、微店等5家电商平台多个店铺存在违法违规信息的问题，北京市、上海市、浙江省网信办分别依法约谈5家平台主要负责人，责令其限期整改，处置相关店铺，从严处理责任人，并分别予以罚款的行政处罚。

针对网易花田、百合网、世纪佳缘、珍爱网、同城约会、一线姻缘、我主良缘、Marry U等8家婚恋平台存在低俗色情信息破坏网络生态的问题，北京市、上海市、广东省、重庆市网信办分别对8家平台予以约谈，责令其全面清理排查违法违规信息，并分别予以罚款的行政处罚。

针对百度贴吧、腾讯QQ、腾讯微信小程序存在涉流量造假、网络水军活动，破坏网络生态的问题，北京市、广东省网信办分别约谈3家网站平台负责人，责令其限期整改，关闭相关小程序，从严处理责任人，并分别予以罚款的行政处罚。

针对新浪微博、抖音、快手、哔哩哔哩弹幕网、腾讯微信平台账号发布低俗色情、血腥暴力、侵害未成年人权益、渲染封建迷信等违法违规信息，破坏网络生态的问题，国家网信办指导北京市、上海市、广东省网信办分别约谈5家网站平台负责人，责令其限期整改，处置相关账号，从严处理责任人，并分别予以罚款的行政处罚。

据统计，全国网信系统上半年累计依法约谈网站平台3491家，警告3052家，罚款处罚283家，暂停功能或更新419家，下架移动应用程序177款，会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站12292家，移送相关案件线索4246件。

(责编：申佳平、吕骞)

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