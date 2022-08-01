原标题：交通银行履行责任担当 助力第二届消博会成功举办

7月25日至30日，第二届中国国际消费品博览会在海南海口成功举行。作为第二届消博会的全球战略合作伙伴，交通银行充分发挥国际化、综合化优势，凝聚全行之力、统筹全行资源、发挥全员智慧，为消博会提供高效优质的一站式金融服务，满足国内外参展客商的金融需求，用金融力量展现了国有大行担当。

金融之力护航 各项服务承诺“落地有声”

为赴这场消博之约，交通银行倾情服务，凭借线上化、场景化、智能化金融服务，用实际行动展现了国有大型银行的责任担当。

“我们加强了总行、分行联动，充分协同，激发活力、汇聚动力，确保了消博会的各项服务工作‘落地有声’。”交通银行相关负责人表示，交行根据前期制定的细致、周到、全面的服务方案，为参展商提供一站式金融服务，让观展宾客享受切实优惠。

消博会期间，在位于登陆大厅和迎宾大厅的数字化新交行主展馆，慕名而来的观众络绎不绝。在5个主题信用卡展示区，各具特色的卡种让人目不暇接。观展者不仅从交行展馆领略到前沿金融科技，还享受到大手笔福利优惠。

“欢迎开通交行信用卡，体验数字人民币支付，可在场内享用‘一元咖啡’。”消博会期间，交行工作人员介绍着信用卡优惠活动，展台前总是排着长长的队伍。“消博会火热程度超过我们预期，我们也收获了各方好评。”已经连续投身消博会服务工作近一周的业务人员李日瑶虽然疲惫却难掩兴奋。

交通银行不仅着力服务好现有客户，还根据消博会海内外采购商、参展商跨境金融需求，以外贸新业态金融产品、线上化基础国际业务产品等，依托全球资源，为参会企业提供包括咨询、开户、汇兑、结算、授信等在内的“一站式”服务。

消博会期间，交通银行海南省分行组成的服务团队活跃在各大展馆，他们主动对接展商客商需求，聚焦参展商与采购商生产经营特点和实际融资需求，为参展企业提供包括“在岸+跨境+离岸”的优质金融服务方案，向国内外展商展示了海南金融业服务实力。

汇聚智慧力量 展现联通世界的特色优势

提供优质、完善的金融服务，只是交通银行支持消博会的“千山一景”。此次消博会期间，交通银行举办了两场主题论坛，搭建深度交流平台，汇聚智慧力量，银企互动开放共赢的生动局面成为本届消博会一道“独特风景”。

7月26日，交通银行举办了“开放与发展——共享自贸港发展机遇”论坛，并发布《交通银行海南自贸港跨境金融服务方案》，数字化贸易金融、对外投资综合服务、汇率利率风险管理专属服务、全球现金管理、离岸金融服务、海南自贸港创新金融服务六大特色业务全新亮相。

交通银行相关负责人表示，作为自贸港建设的一份子，交通银行将持续加大资源投入、深化金融产品创新，加大重点领域、重大项目支持力度，促进贸易投资自由便利、助力智慧海南建设，持续为自贸港建设作出新贡献。

7月27日，交通银行举办“新消费·新金融·新市民——居民消费趋势发展”论坛，并推广《交通银行新市民金融服务方案》，将消费金融产品和服务模式嵌入到教育、装修、购车、医疗、出行、旅游、公共事业缴费等百姓生活消费场景，建设普惠民生的“金融后盾”。

“围绕跨境金融、消费金融这样的热点主题，贡献交行智慧，分享交行方案，不但助力和丰富了消博会内涵，也践行了交行服务新市民的承诺，更提振了广大企业投身生产经营的信心。”交通银行海南省分行党委书记、行长肖霆表示，两场论坛吸引了数百位个人客户和企业代表一对一、面对面交流洽谈，有效助力广大企业融入全球资金链、价值链、产业链。

延伸展会效应 以更高质量服务助力自贸港建设

回首过去，交通银行海南省分行多项举措服务海南经济社会发展，成绩亮眼。支持自贸港四大产业和重点领域，信贷净投放同业领先；普惠小微贷款连续三年平均增速接近50%；自贸港首单“第三国采购”业务和国内贸易融资资产跨境转出、转入“双首单”，自贸港首支QFLP基金、首笔引入境外投资者投资地方政府债业务等首单首笔不断涌现；数字人民币覆盖15个领域应用场景……

展望未来，持续发挥好“业务全牌照、服务全球化”的优势，打造普惠金融、贸易金融、科技金融、财富金融等特色，聚焦自贸港重大项目、产业发展、区域经济，进一步提升服务海南实体经济、服务人民美好生活需要、服务贸易投资便利化的水平……交通银行海南省分行已经做好准备。

交通银行海南省分行相关负责人表示，将充分发挥海南地区跨境业务渠道优势，保持与当地政府部门、产业园区的紧密互动，持续跟进消博会参会企业金融需求，着力提供全球化、综合化、多样化以及个性化的金融服务方案，力求省内客商与境外展商高效对接，力推海南对外贸易合作扩大化，以金融力量吸引越来越多的企业认识海南、了解海南、布局海南，把消博会的“流量”转变为海南自贸港的“留量”。

(责编：董童、李源)

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