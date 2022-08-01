人民网北京8月1日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，7月份，全国铁路运输呈现客运继续回暖向好、货运持续高位运行良好态势，累计发送旅客2.24亿人次，日均722.8万人次，日均环比增加170.4万人次、增长30.9%，高峰日发送旅客838.3万人次；累计发送货物4.1亿吨，日均1322万吨，日均同比增加145万吨，增长12.3%。

国铁集团运输部负责人介绍，国铁集团坚持以市场需求为导向，高效统筹疫情防控和客货运输，用好新线运力资源，提升客货服务品质，全力满足人民群众暑期出行和物流服务需要，为经济社会平稳健康发展提供有力支撑。

一是灵活增开旅客列车，精准满足旅客出行需求。根据12306客票预售和候补购票动态变化，科学分析旅客出行规律，动态优化旅客列车开行，实施“一日一图”，精准满足旅客出行需求。密切关注各地疫情防控政策调整情况，针对受疫情影响不同的省际、城际、市域，采取不同的供给策略，做好低风险区域热门线路运力增配；针对暑期学生客流和旅游客流集中的情况，组织动车组列车重联运行、普速旅客列车加挂车辆，积极开行学生专列和旅游专列；针对突发客流需求，建立快速响应机制，在主要枢纽节点储备热备动车组和乘务人员，随时加开列车。

二是充分运用新线资源，推动“高铁+旅游”融合发展。充分用好郑渝高铁襄万段、济郑高铁濮郑段、和若铁路等新线运能，精心制定列车开行方案，方便沿线旅客出行，特别是积极推动“高铁+旅游”融合发展，为旅游经济复苏注入了新动力，实现了铁路客流和景区客流的同步增长。铁路部门和沿线地方政府及景区联动，开展“坐着高铁游三峡”“乘高铁逛神农架”“坐着火车游新疆”等系列活动，推出凭高铁票免景区门票、享酒店折扣等服务，吸引游客观光旅游，备受旅客青睐。郑渝高铁全线贯通后，日均发送旅客达到15.7万人次，其中奉节、巫山、神农架3个车站日均到达旅客达1.3万人、发送旅客0.94万人，极大促进了三峡游、神农架原始森林游。

三是加大保通保畅力度，保持货运持续高位运行。持续开展货运大会战攻坚战，有力有效保障重要民生物资、重点生产物资、抗疫物资运输，为保障产业链供应链稳定提供有力支撑。精心组织电煤运输，用好西煤东运、北煤南运主要通道能力，做到应装尽装、快装快运，国家铁路发送电煤13814万吨，同比增长40%，全国363家铁路直供电厂存煤平均达23.2天，有力保障了各地迎峰度夏。精心组织夏粮运输，科学制定运输方案，开辟绿色通道，国家铁路累计发送粮食821万吨，同比增长4.6%。积极推动“公转铁”运输，加强集装箱运输组织，大力发展多式联运，国家铁路集装箱日均装车41583车，同比增长23.7%。

四是统筹疫情防控和客货运输，不断提升服务品质。认真落实国务院联防联控机制发布的第九版防控方案，加快推进铁路12306系统共享防疫数据，在部分车站验检票终端试点自动查验核酸检测，进一步方便旅客。落实好保洁、餐饮、供水等基本服务，加强重点旅客服务，在京广高铁等线路550组动车组上试点“铁路畅行码”服务，不断优化完善服务界面和系统功能，推动铁路在途服务转型升级。优化铁路95306服务流程，推行货运业务网上办理、集中受理，全面提供无纸化业务办理，持续提升便利化程度和客户服务体验，提高货物运输效率，降低物流成本。

(责编：王连香、高雷)

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