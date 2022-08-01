原标题：“你这背景太假了”火出圈，与蜂共舞的他讲述背后故事

火山、月球、足球场......在网友二创的短视频里，短视频用户“疆域阿力木”上天入地，伸手介绍一切景点。因为拍视频的背景看起来“太假”而在快手走红，“疆域阿力木”始料未及。

“你是如何做到和周围景色格格不入的”“感觉博主自带虚边”“我还以为你是背景特效师”“你是怎么做到以真乱假的”......因为用户本人在短视频中看起来好像与周围环境不融合，在评论区，网友们称他为“一生要证明背景不假的男人”。

“疆域阿力木”本名刘元杰。最近在短视频平台快手上，他不仅被网友开玩笑地“质疑”视频背景假，甚至因为皮肤黝黑、长相憨厚被“质疑”年龄假。小刘曾自嘲地掏出身份证自证：“我拿身份证出来证明我是1997年的，你们看了一眼那个帅哥说他不是我，说那是别人的身份证！”

事实上，这个看起来什么都“假”的男生，今年真的只有25岁，他还是如假包换的新疆尉犁县养蜂协会会长和快手幸福乡村带头人。

在刘元杰的短视频账号中，可以看到很多他不穿戴任何防护设备站在蜜蜂群中介绍蜂蜜的视频，如果被蜜蜂蛰了，就云淡风轻地把刺拔掉，继续讲话。每天被蛰十几次，刘元杰戏称：“我已经有抗体了。”

给网友带来欢乐、给短视频创作者提供素材、为顾客呈上好蜂蜜的刘元杰，也是兜兜转转奋斗多年，才与新疆结缘。

创业失败，他来到自己的“第二故乡”

十几岁时，由于家里困难，初中毕业的刘元杰便辍学开启了自己的求职之路。他曾有一份不错的工作，“有五险一金，对我和家里人来说，算是一份很有保障的工作，但是后来被辞退了。”刘元杰回忆道。被辞退后，他去学习软件开发。

喜欢动脑子的小刘深入接触网络后，对运营产生了兴趣，本来作为学徒进公司学开发的他，由于运营做得好，一年时间就被提拔为了运营主管。善于文案的刘元杰业余时间还会写写小说，也曾被网站签约过。

运营做了一段时间，刘元杰又去创业，有起有落。他曾低落地想，自己“好像从小到大没有顺过”。郁闷之际，刘元杰去新疆看望正在卖香梨的朋友散心。到新疆吃的第一口香梨让刘元杰印象深刻。

“吃第一口的时候感觉这个梨吃起来脆脆的，怎么有点像枣子的味道，甜得很！”刘元杰被新疆的水果惊艳到了。那里的美食美景让刘元杰一扫阴霾。他觉得自己在新疆找到了归属感。

刘元杰选择留在新疆帮朋友卖香梨。“疆域阿力木”这个账号名，就来源于刘元杰在新疆的一位朋友。“有一个小伙伴叫做阿力木，新疆维吾尔族，长得真的帅，最初他出镜卖香梨，卖得最好的时候一天能卖六千多箱。”

香梨旺季过去，刘元杰又回到了江苏，但心里还惦念着新疆。第二年夏天，刘元杰毅然奔赴新疆。这一次，他决定扎根下来。新疆于是成了小刘的“第二故乡”。

与蜂共舞，他将质疑一一打破

原本想在新疆继续卖水果的刘元杰，意外发现了新疆的蜂蜜非常棒。“大家都知道新疆的水果甜，但新疆的好蜂蜜鲜有人知，我想把新疆的蜂蜜带出去。”他说。

在日照时间久、太阳紫外线强的新疆，蜂农们头顶烈日、忍受着蜜蜂的叮咬，在蜂场一干就是一天。最初走进蜂场的刘元杰被蜂农养蜂的场面震撼到了。听到蜂农说蜂蜜难卖，更坚定了他卖蜂蜜的决心。

起初，刘元杰短视频＋直播的带货计划进行得并不顺利。

很多消费者都怕遇到掺假的蜂蜜，而蜂农只懂如何埋头养蜂，却不懂如何与消费者建立信任关系。刘元杰便想把蜂场的真实环境通过短视频和直播展现给大家。

过去上镜的小伙伴阿力木，因为顶不住蜜蜂的蛰咬不再出镜。刘元杰只能自己顶上。他一个人拍摄、剪辑、发布、运营，去不同蜂农家的蜂场，直播与蜂农交流，有时太晚了，干脆就直接睡在那里。

眼皮、嘴巴、耳朵......在刘元杰的短视频账号中，我们可以看到他被蛰后肿胀的“惨况”。在蜂群中直播久了，刘元杰已经可以与蜂共舞。蜜蜂钻进耳朵，刘元杰会笑着扒拉几下耳朵，对蜜蜂说：“你在害羞什么，快出来和大家打个招呼。”被蜜蜂蛰了，刘元杰还会对着镜头说：“蜜蜂只是在给我们化妆。”

自认不适合走颜值路线的刘元杰，拍起了新疆美丽的风景。为了给大家展示美丽的风景，刘元杰住过沙漠，也住过戈壁滩。吃东西不方便，就自己带着泡面，有时候泡面都没有，只能啃馕，但相当一段时间，直播间里仍然只有个位数的观众。

至今，刘元杰还记得第一个下单的人：“买的罗布麻花蜂蜜，86元，发往北京。”

蜂农对这个外地小伙儿也曾有过质疑：拍视频是不是浪费时间？这么多蜜真的能全卖出去吗？

“我所理解的乡村振兴，是我们年轻人利用对网络、短视频、直播的了解，让更多人看到我们的家乡，让农民真正看到自己生产的东西被卖出去了，得到了看得见、摸得着的收获。我很喜欢的一句话是‘真正的助农在于落地’。”刘元杰说。

他的坚持，终于让自己的账号迎来了转机。

在一次被蜜蜂蛰肿了眼睛后，他没有休息，而是继续直播，这天，直播间的人多了起来，渐渐地，直播间的人数开始过万了。

刘元杰经常变换直播场地，以新疆的美景为背景，介绍自己的蜂蜜。视频中的刘元杰让很多人觉得他与身后的美景“格格不入”，仿佛人是抠图进来的、背景是虚假的。为了证明自己的背景是真的，他向身后的水里扔桶、扔石头、扔拖鞋，直播牛、马过河......

欢脱的音乐、玩笑的话语，刘元杰“自辩真伪”的视频火了，一天涨粉48万。网友们纷纷二创，在这些二创视频中，他时而在舞团中跳舞、时而在足球场射门、时而在月球上奔跑......在刘元杰看来，大家这样玩梗是挺好的事情：“这样能让更多人知道新疆的景色，漂亮的像假的一样。”

在快手上，一条他邀请网友共同跳舞的视频，播放量达到了4千万。突然的“爆火”，让部分网友质疑刘元杰身后是否有团队包装。谈到这个问题，刘元杰说：“我没有视频团队，视频里发生的情景都是随机的，不过这种提问会让我觉得——哎，我好厉害哈哈哈。”

面对突然暴增的流量，刘元杰虽然感觉如同做梦一样，但他很淡定——流量网红不是他的目标。他更希望借助快手等短视频平台实现自己“落地助农”的理想。

一直以来，刘元杰对自己产品的品控都有严格的要求。“物流要好的，蜂蜜品质必须达标，即便新疆物流费用高，我也要免费退换货。”他说。如今，他害怕因为自己没有团队、人手少，而导致销售过程出现纰漏，产生不愉快的购物体验，辜负大家的厚爱。想将每一户蜂农都照顾好的刘元杰主动减少了直播频率——这样才有时间更加认真地检查每一罐蜂蜜。

最近，加入快手“幸福乡村带头人计划”的刘元杰获得了快手的流量扶持。据官方数据显示，7月25日，刘元杰在快手的一场三个半小时的直播，累计观看人数达3762.5万。7月31日，刘元杰发视频说目前自己的蜂蜜已经卖光了。

据了解，目前刘元杰对接的蜂农有三十多家。最近，最让刘元杰有成就感的一刻，是一位蜂农发来消息说：“今年尉犁县的蜂蜜不愁销了。”

借着这波流量，刘元杰计划将更多新疆的产品推广出去，也要打好自己的品牌。他说：“我特别喜欢的一句话是，‘努力的意义不在于摆脱贫困的家乡，而是帮家乡摆脱贫困’。”（记者 张玘云）

(责编：董童、李源)

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