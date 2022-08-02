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茶叶等8个产业全链条年产值均超千亿元

福建因地制宜建设特色现代农业

本报记者  蒋升阳  颜  珂  王崟欣
2022年08月02日05:16 | 来源：人民网－人民日报
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　　连绵的绿，高高低低。这里是福建武夷山。5月，当最后一批春茶采摘完毕，一片片叶子经过杀青、揉捻等工序，运往世界各地。

　　成片的蓝，一望无际。这里是福建宁德。7月，一筐筐大黄鱼被捕捞上岸，送往大江南北的餐桌。

　　多山、沿海的自然禀赋，加上农民辛勤的耕作，成就了福建众多特色农产品。特色现代农业成为福建农业的优势所在、亮点所在。

　　2014年11月，习近平总书记在福建调研时指出，福建农业多样性资源丰富，多样性农业特点突出，要围绕建设特色现代农业，努力在提高粮食生产能力上挖掘新潜力，在优化农业结构上开辟新途径，在转变农业发展方式上寻求新突破，在促进农民增收上获得新成效，在建设新农村上迈出新步伐。2021年3月，习近平总书记在福建考察时强调，要加快推进乡村振兴，立足农业资源多样性和气候适宜优势，培育特色优势产业。

　　贯彻落实习近平总书记重要指示精神，福建坚持走特色路、打特色牌，先后出台10多份省级规划，配套系列措施，因地制宜建设特色现代农业，茶叶、蔬菜、水果、畜禽、水产、林竹、花卉苗木、食用菌等特色现代农业蓬勃发展。

　　特色现代农业，绿色优质农产品是基础。武夷山市星村镇燕子窠，千亩茶园里，大豆叶已有小半米高。与茶山打了20多年交道的茶园负责人杨文春，在科技特派员、福建农林大学教授廖红指导下，自2018年起种起了生态茶。“夏种大豆、冬种油菜。通过绿肥、天敌防病虫害，茶树不施化肥、不打农药，种出来的茶香味更足、口感更鲜。”杨文春说。

　　立足自然资源优势，福建坚持质量兴农、绿色兴农。截至目前，生态茶园模式基本实现全省覆盖。福建主要农作物良种覆盖率达98.5%，育成优质稻、拥有自主知识产权的白羽肉鸡等一批新品种。

　　过去，福建农民以卖初级产品为主，附加值不高。近年来，福建大力发展农产品加工业，优化产业布局，推动由卖初级产品向卖制成品转变。连江县敖江镇，福建亿达食品有限公司工厂内，一张张生海带经过冻干、烘焙、包装，变成一罐罐精致的即食海带酥。从事海带生产10多年，公司总经理邱碧香从2017年起转型精深加工，“从按斤收，到论罐卖，从原先一斤一角钱，到如今一小罐就卖8元。”

　　今年上半年，福建新建农产品产地初加工中心121个，规模以上农产品加工企业实现主营业务收入7216亿元、同比增长7%。

　　强化品牌意识，紧跟销售新业态，流通环节日益优化。“这是开盖即食的银耳羹……”对着镜头，古田县晟农无公害银耳基地里，负责人张家巧正在直播。透过直播画面，银耳生长环境、加工过程一目了然。“一场直播售出近千份，银耳羹供不应求。”张家巧说。依托电商产业园和乡村物流体系，一批批“福字号”绿色优质农产品销往全国各地，成为推进福建乡村振兴的重要力量。

　　“养得好、产得优、更要卖得俏。”福建省农业农村厅相关负责人介绍，福建着力推动全产业链提质增效，种养环节做优品质，加工环节提升附加值，销售环节借助电商打通物流、打响品牌，实现人无我有、人有我优、人优我特，促进“小特产”向“大产业”转变。

　　今年上半年，福建农林牧渔业总产值达2081.8亿元，按可比价格计算，同比增长4.6%；农村居民人均可支配收入达11977元，同比名义增长7.1%。目前，茶叶、蔬菜、水果、畜禽、水产、林竹、花卉苗木、食用菌等8个特色农业全产业链年产值均超过千亿元。全省培育形成农业特色产业百亿元强县9个、十亿元强镇79个、亿元强村146个。

　　“下一步，福建将以推动农业高质量发展为目标，深化农业供给侧结构性改革，打造农业全产业链，促进农村一、二、三产深度融合，加快推进乡村产业振兴。”福建省农业农村厅相关负责人表示。

　　茶园观光、茶舍品茗、登山游览……正值暑期，每天都有近万名游客来到燕子窠生态茶园观光度假。“去年3月，习近平总书记来到燕子窠生态茶园考察，叮嘱乡亲们，‘要统筹做好茶文化、茶产业、茶科技这篇大文章’。融合了乡村旅游、文化体验、休闲农业的燕子窠未来一定会有更大发展。”杨文春很自信。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月02日 01 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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