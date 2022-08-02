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8月1日起，符合国五排放标准的小型非营运二手车，全面取消迁入限制——

二手车迎来大市场（经济新方位）

本报记者  王  政
2022年08月02日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　前不久，在扬州一家化工企业工作的金先生，顺利办完二手车转移登记手续。“在二手车交易平台搜到一台青岛牌照2015年的合资品牌轿车，到手价3.35万元。”金先生说，在江苏，6月17日起，符合国五排放标准的外地二手车可以正常迁入。

　　金先生只是二手车利好政策众多受益者之一。6月22日，国务院常务会议决定，对小型非营运二手车，8月1日起全面取消符合国五排放标准车的迁入限制，10月1日起汽车销售企业申请办理转移登记时实行单独签注管理、核发临时号牌。中国汽车流通协会副秘书长罗磊表示，利好政策将进一步活跃二手车市场，促进汽车更新消费，释放消费潜力。

　　利好政策助力市场加快发展

　　“二手车流通正在实打实地便捷、顺畅起来。”苏州乐选优车总经理陈吉告诉记者，江苏省6月中旬取消限迁后，公司已经收了10多台外地牌照二手车。“取消限迁不只让更多的外地车源进入苏州，本地消化不了的国五排放标准二手车，也可以更方便地销往各地。”陈吉说。

　　瓜子二手车联合创始人王晓宇认为，限迁政策取消，打通了二手车流通环节的堵点和卡点，将活跃二手车异地交易，带动行业交易规模持续增长。“6月1日开始，河北、江苏、天津、浙江、广东等地陆续落实取消国五排放标准二手车限迁政策，这些地方的用户在瓜子二手车电商平台的可选车源范围扩大了约6倍，平台异地车源流通占比也由此前的35%提升至80%，带动了平台车商销量的增长。”王晓宇说。

　　“10月1日起全国实施的二手车转移登记单独签注管理、核发临时号牌政策，对限购城市二手车流通企业是一大利好。”北京第一站名车总经理郭健说，“过去北京进行二手车转移登记，要占用购车指标，流通企业只能租借号牌。北京提前推广临时号牌政策后，减轻了公司的经营性支出，而且收购的二手车进入公司名下，可以像新车一样按照‘库存商品’进行会计核算，还打开了社会融资的大门。”

　　感受到二手车市场巨大的发展潜力，上汽通用汽车去年推出全新“别克官方认证二手车”品牌。“2020年以来，尤其是今年上半年以来，鼓励二手车市场发展的一系列政策措施密集出台。”上汽通用汽车别克市场营销部部长姚芾说，利好政策涵盖了鼓励加快老旧车辆淘汰更新、全面取消限迁政策、调低二手车增值税率等方方面面。结合新政策落地，公司将通过主动车源回购，打通新旧车业务链，实现全国流通的立体销售模式，并逐步规划等同于新车式的标准化服务体系，提升二手车车主的服务体验。

　　品牌化、数字化，提升交易信息透明度

　　7月初，上海某餐饮店老板居先生通过“别克官方认证二手车”购买了一台2019年的别克昂科威。“10万元出头买一辆车龄3年的次新车，开了20多天，感觉还真不错。”居先生说，考虑过新车，跑过二手车市场、经纪公司，看过网络平台，最后选择了官方认证二手车。

　　“品质和服务是二手车经销企业的两大核心竞争力，也是建立消费者信任、提升消费体验的重要途径。”罗磊认为，车企官方认证二手车，有优质的一手车源做保障，有规范的检测、评估流程，以及原厂质保、售后服务等，加上车企品牌背书，解决了消费者购买二手车信息不对称的痛点。

　　近年来蓬勃发展的二手车电商平台，同样为提升二手车交易信息透明度贡献了新的解决方案。

　　“入驻平台，让平台数字化赋能，是传统二手车流通企业提升自身竞争力的有效途径。”陈吉说，平台企业可以对千差万别的二手车实施数字化、标准化管理，车辆有没有发生过碰撞、程度如何，哪个面补过漆，消费者一目了然，这是大部分二手车流通企业无法做到的。此外，远程交付、送车上门、七天无理由退货等，离不开平台企业强大的物流体系、金融支持以及远程售后维保等能力。

　　“数字化手段让企业触达全国范围潜在客群。”南京启航名车总经理王勇说，如今，他们已将本地车源卖到南京之外的20多个城市，售车周转效率提升了3倍。

　　未雨绸缪规范发展新能源二手车市场

　　“在上海，购买新能源二手车不受牌照限制，但考虑再三，还是放弃了。”居先生表示，车辆充放电次数、电池衰减程度、电芯有没有发生过热失控等既事关安全、又直接影响车辆充电和行驶性能的数据，消费者无从查证。

　　“去年以来，我国新能源汽车持续翻倍增长，今年全年销量预计超过550万辆。新能源二手车市场如何规范发展，已成为行业必须认真面对的问题。”罗磊说，去年，中国汽车流通协会历时3年研究编制的《二手纯电动乘用车鉴定评估技术规范》发布，为国内市场提供了一套科学、实用的适用于新能源汽车的二手车鉴定评估标准。

　　“去年下半年至今，2017年出厂的纯电二手车市场价几乎翻了一番。这不仅说明市场对新能源二手车的认可度大幅提升，也意味着过去被低估的保值率正在理性回归。”北京车易得新能源科技有限公司创始人沈文军举例说，续驶里程在100公里左右、6年车龄的北汽新能源EV150，去年成交价约为一万元，如今已接近两万元。

　　新能源二手车产业既承接上游的新车置换，促进新能源汽车市场可持续发展，又对接下游的废旧动力电池梯次利用和再生利用，是新能源汽车全生命周期管理中承上启下的重要一环。尽管目前鉴定评估标准、新型检测设备等已让质量认定不再是问题，但在沈文军看来，动力电池溯源管理等不突破，行业可持续发展仍然面临挑战。

　　所有的新能源汽车都安装了动力电池监控系统，可实施监测、上传使用中的关键数据，甚至可以在发生电池热失控前提前通知车主，但这些信息无法共享。“我们一直在探讨，要不要在销售的二手车上安装一套类似的设备，记录车辆三电系统的运行数据。”沈文军说，此举不仅提升了车辆安全性和用户黏性，还有助于后期的梯次利用和再生利用。

　　“新能源二手车市场规范起步，有利于整个二手车市场健康发展。”罗磊介绍，2019年我国二手车交易量超过了新车销量的一半，2021年达到新车销量的2/3。“伴随着政策落地显效，2025年，二手车交易量将有望与新车持平。”罗磊说。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月02日 02 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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