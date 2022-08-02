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65个国家和国际组织将参加2022年服贸会

2022年08月02日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月1日电  （记者贺勇）记者从2022年中国国际服务贸易交易会倒计时一个月新闻发布会获悉：今年服贸会将进一步提升国际化水平，截至目前，已有65个国家和国际组织以国家名义或总部名义线上线下办展办会；联合国工发组织、世界气象组织等国际组织将设置展览展示、举办论坛会议。同时，组委会将邀请更多服务贸易30强国家和地区、世界500强和行业领军企业参展参会，进一步提升国际化率。

　　中国国际服务贸易交易会由商务部和北京市人民政府共同主办，是全球服务贸易领域规模最大的综合性展会。自2020年提质升级以来，服贸会已成为中国推出重大改革开放政策举措、凝聚全球合作共识、促进国际交流合作的重要平台，中国对外开放的重大展会平台。经批准，2022年中国国际服务贸易交易会将于8月31日至9月5日在国家会议中心和首钢园区举办。今年服贸会主题为“服务合作促发展  绿色创新迎未来”，作为服贸会重头戏，全球服务贸易峰会将邀请外国政要、国际组织负责人线上出席并演讲，交流政策经验，凝聚发展共识。

　　2022年中国国际服务贸易交易会新增国家会议中心二期展览场地，整体展览展示面积达到15.2万平方米。展览分为综合展和专题展，其中综合展设在国家会议中心，设置服务贸易成果专区、国别专区、省区市及港澳台专区，以及年度主题专区；专题展在上届8个专题的基础上，新设环境服务专题，集中展示环境服务领域各类解决方案，助力实现“双碳”目标。此外，今年服贸会还设置了元宇宙体验馆，展示元宇宙、新一代互联网等技术和应用。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月02日 02 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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