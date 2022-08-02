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国务院关税税则委员会：我国将给予多哥等16国98%税目产品零关税待遇

2022年08月02日10:53 | 来源：人民网
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人民网北京8月2日电 （记者王震）据财政部网站消息，国务院关税税则委员会发布公告决定，自2022年9月1日起 ，我国将给予多哥等16国98%税目产品零关税待遇。

按照《国务院关税税则委员会关于给予最不发达国家98%税目产品零关税待遇的公告》（税委会公告2021年第8号），根据我国政府与有关国家政府换文规定，自2022年9月1日起，对原产于多哥共和国、厄立特里亚国、基里巴斯共和国、吉布提共和国、几内亚共和国、柬埔寨王国、老挝人民民主共和国、卢旺达共和国、孟加拉人民共和国、莫桑比克共和国、尼泊尔、苏丹共和国、所罗门群岛、瓦努阿图共和国、乍得共和国和中非共和国等16个最不发达国家的98%税目的进口产品，适用税率为零的特惠税率。其中，98%税目为税委会公告2021年第8号文件附件中税率为0的税目，共计8786个。

据了解，2021年12月13日，国务院关税税则委员会发布税委会公告2021年第8号，对原产于最不发达国家98%的税目产品，适用税率为零的特惠税率，适用国家和实施时间根据换文进展另行公布。

国务院关税税则委员会表示，我国给予多哥等16国98%税目产品零关税待遇，有利于践行中非友好合作精神，与这些国家共享市场机遇，实现共同发展，推动构建人类命运共同体。后续我国将继续根据换文进展，逐步给予所有与我国建交的最不发达国家98%税目产品零关税待遇。 

(责编：王震、高雷)
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