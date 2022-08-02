人民网记者 车柯蒙

7月29日，国务院常务会议部署进一步扩需求举措，推动有效投资和增加消费。会议明确，延续免征新能源汽车购置税政策。

根据《中华人民共和国车辆购置税法》，我国车辆购置税的税率为10%，计算公式为：减免金额=10%*[发票价/(1+增值税率13%)]。经测算，享受政策红利后，消费者购买新能源车型可享受千元至万元不等的优惠。

值得注意的是，这是我国第三次对免征新能源汽车购置税政策进行延长。记者梳理相关政策发现，2014年，我国首次实施免征新能源汽车购置税政策，有关部门曾先后于2017年和2020年延长该政策实施时间。此前两次政策延期的有效期分别为3年、2年，此次政策延长至何时尚未明确。

根据《财政部 税务总局 工业和信息化部关于新能源汽车免征车辆购置税有关政策的公告》（财政部公告2020年第21号），自2021年1月1日至2022年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。免征车辆购置税的新能源汽车是指纯电动汽车、插电式混合动力（含增程式）汽车、燃料电池汽车。

值得注意的是，适用新能源车辆范围为免征车辆购置税的新能源汽车，通过工业和信息化部、税务总局发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理。具体可登录国家税务总局官网进行查询。购置时间为机动车销售统一发票（或有效凭证）上注明的日期。

享受该项政策后，购置新能源车可以省下多少钱？让我们来举例看看。

近年来，在一系列政策助力下，我国新能源汽车销量呈现大幅增长态势。2021年，我国新能源汽车累计销售352.1万辆，连续7年位居全球第一。今年以来，我国新能源汽车产销规模再创新高。6月份，新能源汽车的产销分别完成了59万辆和59.6万辆，同比均增长1.3倍。上半年总体来看，新能源汽车产销分别完成了266.1万辆和260万辆，同比均增长1.2倍，产销规模创新高，市场渗透率为21.6%。

根据2020年发布的公告，免征新能源汽车购置税政策原本将于2022年底结束。业界专家认为，此次延续免征新能源汽车购置税政策，虽然还未出台相关细则，但对有购车打算的消费者来说无疑是一大利好消息，也将为新能源汽车消费市场注入一股动能。

(责编：申佳平、高雷)

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