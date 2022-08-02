人民网北京８月2日电 （记者许维娜）“近年来，北京市围绕数字经济标杆城市建设，依托国家网络安全产业园为载体，积极培育数字安全产业集群，聚焦了近千家网络安全企业，数量均居全国首位，为产业持续发展奠定了良好基础。”日前，北京市人民政府副秘书长刘印春在2022全球数字经济大会数字安全峰会暨第十届互联网安全大会上表示，北京将以科技发展中心建设为牵引，持续加强技术攻关，完善数字经济安全体系，持续催生新产业、新业态、新模式。

作为2022全球数字经济大会重要峰会之一，数字安全峰会以“护航数字文明，开创数字安全新时代”为主题，呼吁行业凝聚力量，为国家筑牢数字安全屏障体系，为数字经济发展保驾护航。

身处数字化转型升级、数字经济加速发展关键期，我国网络安全面临哪些新的风险？如何筑牢数字安全屏障？如何统筹好安全和发展的关系，持续释放数据资源红利？多位与会嘉宾表示，有效平衡数据安全与数据流通问题，离不开关键技术的应用与突破。同时，应加快筑牢数字安全屏障，让数字文明造福各国人民，推动构建人类命运共同体。

“数字经济在突破传统生产要素的流动限制，促进市场效率的同时，也带来了不容忽视的信息安全问题。这就要求我们必须筑牢数字安全屏障。应积极推动数字安全技术新发展，发挥市场主体新作用，完善新规则，助力构筑数字经济安全新长城。”全国工商联党组副书记、副主席樊友山在致辞中表示。

当前，我国正进入数字化转型、智能化升级的关键时期。数字安全形势较过往发生了重大变化，防御理念、防御体系、防御技术都亟待变革。

对此，樊友山提出网络安全企业助力数字安全建设的三个关键点：一是网络安全龙头企业要发挥自身技术、人才优势和技术创新主体作用，开展数字安全基础理论创新、重大问题研究和核心技术攻关，助力数字安全技术创新发展；

二是广大网络安全企业要提高政治站位，牢固树立总体国家安全观，加强与政府部门、产业链上下游企业协同，共同维护国家网络空间主权、兼顾安全和发展；

三是各网络安全企业作为护网主力，要加强对网络安全产业发展规律的认识，积极推动网信领域法律法规不断完善，积极参与网络空间国际标准规则制定，助力形成良性的数据安全治理体系。

面对数字时代新的安全问题，需要新的防御思路，十三届全国政协社会和法制委员会副主任，中国友谊促进会理事长，公安部原副部长，网信办原副主任陈智敏在致辞中表示，要用控制论、信息论和系统论思维，来考虑数字安全或数据安全问题，从工作思路、领导指挥、力量组织、作战样式、体系协调、标准规则制定等方面做出调整。

当前，以互联网、大数据、云计算、人工智能为标志的新科技革命推动数字经济迅猛发展，不断拓展网络安全新边界、衍生网络安全新需求。与此同时，全球网络空间博弈加剧，既给我国网络安全带来日趋严峻的挑战，也为网络安全产业发展提供了重大机遇。

对此，中国国际经济交流中心副理事长，原国务院发展研究中心副主任王一鸣在发言中建议，一是推进网络安全技术和产品创新；二是提高网络安全防护能力；三是提升数据安全保障水平；四是推动网络安全产业高质量发展。

网络安全是护航数字经济发展引擎的关键，是数字时代构筑新优势、领先新赛道的前提。工业和信息化部网络安全管理局局长隋静从安全产业协同发展的角度提出，要夯实安全底座，增强关键基础设施安全韧性，构建共建、共享、共用、共维的网络安全协同防护体系。完善制度规则，强化行业数据安全治理能力。强化创新驱动，推动网络安全关键技术突破。同时，加速资源聚集，提升网络安全供给能力，加快构建完善产学研用协同发展良性生态。

中央网信办信息化发展局副局长、一级巡视员张望在致辞中表示，要注重强化安全意识，加强制度建设和管理，最大化保障网络安全和数据安全。各界要加强技术协作，推动网络安全和数据安全相关理论和技术的研究向纵深发展。同时还要及时制定针对各类问题的应急预案并适时开展实战演练，提升重大安全事件的应急处置能力。

中国工程院院士邬贺铨在大会致辞中表示，数字经济成为全球新一轮科技革命和产业变革的重要引擎，将开启人类数字文明新时代，数字安全的基础性作用日益突出。

近年来，我国陆续出台了《数据安全法》《个人信息保护法》《国家网络空间安全战略》《关键信息基础设施安全保护条例》，相关部门联合发布了《网络安全审查办法》《云计算服务安全评估办法》《汽车数据安全管理若干规定（试行）》《区块链信息服务管理规定》等，为数字安全的发展指明方向。在政策引导下，安全产业进入快速成长期，有效助力数字经济的发展不断呈现出井喷之势。

但站在数字化建设的统筹高度看，数字安全也面临新的挑战，一个新的安全时代即将到来。对此，邬贺铨认为，数字安全不再是一个单纯的技术问题，是涉及业务、管理、流程、团队等各方面的系统工程。数字安全需要国际合作，但基础是需要建立我国自主可控的数字安全技术、产品和服务的完整体系。

近年来，数字化面临内外部双重安全挑战，倒逼网络安全升级数字安全。开幕式上，360 集团创始人周鸿祎发表《360 为数字安全时代探索中国方案》主题演讲，他指出，面对强大的对手，“看不见”已经成为数字安全时代最大的痛点。而面对数字化转型企业而言，“看见”是安全的分水岭，回避“看见”谈安全是隔靴搔痒。

周鸿祎认为，面对如今的网络威胁，要靠全网全维度的大数据进行实时分析。大数据分析只能看见蛛丝马迹，还要有高水平专家进行溯源，紧接着通过与攻击者团队进行实时攻防，最后把问题定位出来。

“当我们面临的全是高级威胁攻击和专业对手，靠一两个产品就能一劳永逸解决问题的时代已经过去。眼下需要的是一套运营服务体系，未来网络安全应该变成服务业，而不是盲目向用户卖产品。”他说。

周鸿祎还表示，随着产业互联网的到来，传统产业和政府、城市是数字化的主角，360制定了“上山下海助小微”战略，通过上科技高山，解决国家数字安全卡脖子难题，下数字化蓝海，为传统产业数字化赋能，并通过SaaS模式免费为中小微企业提供数字化服务，助力中国数字化战略发展。

据悉，本届大会以“护航数字文明、开创数字安全新时代”为主题，由全球数字经济大会组委会主办，北京市经济和信息化局、北京市朝阳区人民政府、360集团等单位承办。

(责编：孙红丽、高雷)

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