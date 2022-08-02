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保障国际产业链供应链畅通 中欧班列1至7月累计开行8990列

2022年08月02日15:41 | 来源：人民网
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人民网北京8月2日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，今年1至7月份，中欧班列累计开行8990列、发送货物86.9万标箱，同比分别增长3%、4%。其中7月份开行1517列、发送货物14.9万标箱，同比分别增长11%、12%，均创历史新高。

国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，国铁集团巩固提升中欧班列良好发展态势，积极推动中欧班列高质量发展，以便利快捷、安全稳定、绿色经济的跨境物流服务，保障国际产业链供应链畅通，为高质量共建“一带一路”提供有力支撑。

一是加强国际铁路合作，推进境外通道多元化。充分运用七国铁路中欧班列运输联合工作组合作机制，积极探索中欧班列境外通道多样性，开辟运输新通道、新径路，今年以来新开通西安、重庆等城市经“两海”通道至罗马尼亚康斯坦查的铁海联运新线路，扩大了中欧班列辐射范围，推动形成“畅通高效、多向延伸、海陆互联”的境外通道网络格局，拓展增加通达国家1个、城市20个。目前，中欧班列已通达欧洲24个国家200个城市。

二是优化跨境运输组织，服务外贸保稳提质。统筹用好西、中、东通道能力，合理安排开行方案，推动中欧班列与西部陆海新通道、中老铁路衔接，用足口岸交接能力，持续提升中欧班列运输能力和效率。拓展国际全程物流业务，开发境外新货源，优化境外集装箱管理，加密回程班列频次，推进双向货源均衡运输。目前，中欧班列回程班列与去程班列的比例达到88%，同比增长6%；往返综合重箱率去年至今年持续保持98%以上。

三是强化基础设施建设，推进口岸扩能改造。加快推进阿拉山口、霍尔果斯、满洲里等口岸及后方通道扩能改造工程，有效提升各口岸运输能力。霍尔果斯、满洲里口岸站通过增设到发线和换装线，日均增加进口集装箱换装能力3至4列，二连站通过增设边境停车点检查场站到发线，日均增加交出能力2列以上。同时，积极协调境外铁路同步提升口岸等基础设施能力，实现了境内外通道能力稳步提升。今年1至7月，中欧班列西、中、东通道日均运量较扩能改造前的2020年分别增长18.3%、17.7%、36.5%。

该负责人强调，下一步，国铁集团将切实发挥中欧班列战略通道作用，加强基础设施建设，强化国际合作，优化运输组织，提升班列运行品质和效率，为畅通国内国际双循环、促进经济社会平稳健康发展做出积极贡献。

(责编：王连香、高雷)
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