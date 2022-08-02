人民网北京8月2日电 （记者王震）2022年中国国际服务贸易交易会进入倒计时一个月。今年服贸会主题为“服务合作促发展 绿色创新迎未来”，将围绕主题设置全球服务贸易峰会、展览展示、论坛会议、推介洽谈、成果发布和配套活动六类活动。

截至目前，已有65个国家和国际组织以国家名义或总部名义线上线下办展办会，整体展览展示面积扩大到15.2万平方米。此外，数字科技新元素成为今年服贸会亮点之一。电信、计算机和信息服务专题展将设置元宇宙体验馆，展示元宇宙、新一代互联网等技术和应用，采用元宇宙技术打造成果发布厅，促进元宇宙从概念走向应用。

(责编：王震、高雷)

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