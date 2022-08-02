王绍绍

为吸引控糖人群，无蔗糖乳品进入市场；为贴合乳糖不耐受人群，超滤奶研发出产……如今，随着消费者个性化需求增加，市场上的乳制品种类也层出不穷，各种精细化、功能性乳制品让人目不暇接。

“当前，随着居民收入水平和健康意识提升，乳制品消费也达到新水平，功能化、高端化产品迎来了新机遇。”三元食品党委书记、董事长于永杰在做客人民网《人民会客厅》时表示，乳制品企业要开发更多功能型产品，满足不同消费人群的健康需求；开发更高营养价值的品牌形象产品，满足消费升级；同时，做好产品、品牌的年轻化、时尚化。

国家统计局数据显示，2021年，我国牛奶产量3683万吨，同比增长7.1%；人均奶类消费量14.4公斤，同比增长10.6%。对于不断提升的乳制品消费需求，有关专家认为，随着数字化消费、社交媒体等进一步发展，中国乳制品消费在总量增长的同时，消费结构、消费方式也将发生转变，多元化、特色化等特征会进一步凸显。

《2022年中国奶商指数报告》指出，过去五年来公众每日乳制品摄入量和达标率均有所提升，种类认知和购买习惯明显改善，伴随着消费升级的浪潮，乳制品消费逐渐向多元化、高端化转变。

“随着新的消费趋势显现，新的消费潜力有待挖掘，当前消费者购物更多转向健康需求、居家生活、情感表达等产品。乳制品企业要勇于尝试、主动作为，针对不同消费人群，开发更多新产品。”于永杰说。

创新是引领发展的第一动力，为提升行业竞争力，乳品行业正稳步推动科技创新进程。据悉，科技部已批准成立多个相关科研创新平台，包括三元的国家奶牛胚胎工程技术研究中心、国家母婴乳品健康工程技术研究中心等，为乳业创新发展筑牢基础。在于永杰看来，科研创新平台的建立，能够促进共性关键技术问题有效解决，为推动科技进步、提升自主创新能力、推动科技成果转化与产业化、带动相关产业发展发挥了重要作用。

“科技是服务消费者的，从源头育种、奶牛养殖到乳品加工每个环节，科技都在引领驱动着发展。”于永杰表示，乳制品企业应基于科研创新平台，从源头上加强创新，研发健康乳品，实现产品质量升级，聚焦消费者需求，从供给侧提升品牌竞争力。

中国食品科学技术学会副理事长、中国工程院院士任发政认为，为进一步做好乳品科技创新工作，乳品行业还需广泛吸纳其他学科新技术与创新人才，开拓乳业新领域，满足消费者多元需求。

此前，国务院办公厅印发的《关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》指出，到2025年，奶业实现全面振兴，基本实现现代化。在我国产业数字化转型进程提质加速、产业数字化占数字经济比重超过八成的背景下，乳品产业数字化转型已是大势所趋。

在当前数字化改革进程中，乳制品企业从产业上下游各环节着手，以消费者为中心，重点关注体验升级和效率提升等方面。

乳品行业是维系国民健康的重要产业，乳制品安全则成为消费者关心的话题。对此，于永杰强调，食品安全是底线，是一切发展的前提。乳制品企业应创建基于风险分析的全产业链质量标准化管理体系，积极培育食品安全文化，实施源头至终端的乳品全产业链食品安全风险评估，为消费者提供健康、安全的乳制品。

近年来，消费者健康需求提升，大健康产业快速发展。《“健康中国2030”规划纲要》提出，到2030年大健康产业市场规模将超过16万亿元。

中国乳制品工业协会副理事长刘超曾表示，乳制品企业要在品类创新、功能创新、营养价值创新等方面发力，积极融入大健康产业。

作为助力健康中国的核心产业，乳品行业如何推动健康中国建设、促进全民健康？于永杰认为，最直接的方式就是从供给侧发力，给消费者提供更好的产品、更好的服务，同时做好消费者教育，倡导健康饮奶方式。

“乳制品企业要秉承科技创新和大国工匠精神，满足消费者对乳制品不断增长的需求，为健康中国做出更大贡献。”于永杰说。（实习生尹柳玉对本文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)

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