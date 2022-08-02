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山西省昔阳县——

壮大集体经济 巩固脱贫成果

本报记者  胡  健
2022年08月02日05:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　狼窝掌，山西省昔阳县大寨村“七沟八梁一面坡”中最长的一条干河沟，沟深且坡陡，到了雨季来水面大，水土保持不易，难以种植庄稼。而今，在狼窝掌景区周边，错落的梯田风光、雨后的片片玉米地更显得青翠欲滴。

　　县农业农村局的工作人员每天都会来玉米新品种筛选试验田观察，并更新记载表。“适应性好不好、抗旱性强不强……作为试验基地，我们主要聚焦杂粮、谷类、豆类等经济作物，新品种在这里试验种植。最后，综合各方面的因素进行推广。”昔阳县现代农业发展中心副主任乔小玉介绍，试验田不仅带动了周边村民的就业，更为县里农业的发展提供了示范引领。

　　昔阳县把壮大集体经济作为巩固拓展脱贫攻坚成果、抓党建促基层治理的重要抓手。“村级集体经济壮大增效不能仅靠村级组织力量。”昔阳县委书记黄亚平介绍。昔阳县发挥各个包联主体作用，四套班子领导每人包联一个乡镇、一个集体经济项目，每人带领一个结对部门、一支工作队、一名第一书记包联一个集体经济薄弱村，全县村级党组织领办合作社57个，与全县1200多个农民专业合作社实现互联互助。

　　借助科技的力量，昔阳县赵壁乡平原村形成了“村北苹果园、村东米粮田、村南蔬菜园、村西是梨园、山上有光伏、村里有游客”的产业格局。“村集体富了，村支部才有底气。我们将继续通过党建引领、产业带动，建设村强民富的美丽新平原。”谈及未来，平原村党支部书记韩云维信心满满。

　　去年，昔阳实施巩固拓展项目306个，1.5万名脱贫劳动力稳定就业。全县脱贫人口平均收入达10051元，比上年净增2039元。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月02日 06 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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