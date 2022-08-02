本报北京8月1日电 （记者徐佩玉）中国人民银行发布的最新数据显示：到今年二季度末，我国人民币普惠金融领域贷款余额为29.91万亿元，同比增长20.8%，比各项贷款高9.6个百分点，比上年末低2.4个百分点；上半年增加3.41万亿元，同比多增1535亿元。

二季度末，我国普惠小微贷款余额21.96万亿元，同比增长23.8%，增速比上年末低3.5个百分点，其中信用贷款占比19.5%，比上年末高1.4个百分点；上半年新增8132亿元，同比多增1375亿元。农户生产经营贷款余额7.49万亿元，同比增长13.6%；创业担保贷款余额2602亿元，同比增长13.5%；助学贷款余额1394亿元，同比增长12.6%。全国脱贫人口贷款余额9794亿元，同比增长14.5%，上半年增加653亿元。

二季度末，我国本外币绿色贷款余额19.55万亿元，同比增长40.4%，比上年末高7.4个百分点，高于各项贷款增速29.6个百分点，上半年增加3.53万亿元。其中，投向具有直接和间接碳减排效益项目的贷款分别为8万亿元和4.93万亿元，合计占绿色贷款的66.2%。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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