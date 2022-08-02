人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

大气本底观测业务体系基本建立

数据应用效益日渐显著

2022年08月02日08:04 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京8月1日电  （记者李红梅）近日，中国气象局出台《大气本底观测业务质量提升行动方案》，明确到2025年底，大气本底站的观测质量处于全球同类站点先进水平。目前，我国大气本底观测业务体系已基本建立，业务能力逐步提高，数据应用效益日渐显著。“十四五”时期，我国将在现有的7个国家大气本底站和即将建成的广东新丰国家大气本底站的基础上，在胶东半岛、黄淮、四川盆地等区域选址新建8个国家大气本底站，实现16个气候系统关键观测区国家大气本底站全覆盖。

　　《方案》提出，今后，我国将强化大气本底观测业务运行管理，提升业务运行监控能力、观测计量标校业务能力及观测装备保障能力；强化大气本底观测业务质量管理，重点提升温室气体观测业务质量；优化大气本底观测业务管理体制机制。


　　《 人民日报 》（ 2022年08月02日 12 版）
(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
央行：防范化解中小银行风险 因城施策实施好差别化住房信贷政策
　　人民网北京8月1日电 （记者孙红丽）据中国人民银行官网消息，8月1日，人民银行召开2022年下半年工作会议，分析当前经济金融形势，对下半年重点工作作出部署。其中，会议要求保持货币信贷平稳适度增长。…
业界：以数字技术精准化推动实现“双碳”目标
　　人民网北京8月1日电 （记者余璐）近日，空天地一体化碳源碳汇综合监测管理治理平台“绿色大脑”在京发布，旨在以数字技术精准化推动实现“双碳”目标。 记者从中国科学院空天信息研究院召开的数字双碳高峰论坛暨全国首创双碳城市“绿色大脑”新闻发布会上获悉，“绿色大脑”集合了卫星遥感监测系统、飞艇遥感监测系统、无人机监测系统和地面综合能碳应用管理平台及相关数字化智能化治理系统，构建了城市上空“500公里（卫星）-20公里（飞艇）-100米（无人机）”城市外源空间大气温室气体和生态环境实时监测网络。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部