程志强

能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题，对国家繁荣发展、人民生活改善、社会长治久安至关重要。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央统筹两个大局、统筹发展与安全，提出“四个革命、一个合作”能源安全新战略，推进能源消费革命、供给革命、技术革命、体制革命，全方位加强国际合作，推动我国能源生产和利用方式发生重大变革，能源生产和消费结构不断优化，能源利用效率显著提高，生产生活用能条件明显改善，能源安全保障能力持续增强，为打赢脱贫攻坚战和全面建成小康社会提供了重要支撑。

当今世界，新冠肺炎疫情影响广泛深远，百年未有之大变局加速演进，新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球气候治理呈现新局面，新能源和信息技术紧密融合，生产生活方式加快转向低碳化、智能化，能源体系和发展模式正在进入非化石能源快速发展的新阶段。加快构建现代能源体系是保障国家能源安全的内在要求，也是推动高质量发展的重要支撑。党的十八届五中全会提出“建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系”，“十四五”规划纲要提出“推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系”，为加快构建现代能源体系明确了方向和路径。面对新形势新任务，加快构建现代能源体系，必须坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略。

稳妥有序利用化石能源。习近平总书记指出：“能源结构、产业结构调整不可能一蹴而就，更不能脱离实际。”我们要立足以煤为主的基本国情，坚持先立后破、通盘谋划。我国煤炭等化石能源主要以清洁高效开发利用为发展方向，要推动煤炭生产向资源富集地区集中，推进煤电灵活性改造。做好煤制油气战略基地规划布局和管控，加大国内油气勘探开发力度。加强煤气油储备能力建设，推进先进储能技术规模化应用，增强快速调配和运输能力，为经济平稳发展提供能源保障。

大力发展清洁能源。习近平总书记指出：“要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置”。要加快培育壮大清洁能源产业，实施可再生能源替代行动。加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设。在确保安全的前提下，积极有序推动沿海核电项目建设。推进生物质能多元化利用。构建新型电力系统，加强源网荷储衔接，提高电网对高比例可再生能源的消纳和调控能力。

积极推进能源技术创新。习近平总书记强调：“推动能源技术革命，带动产业升级。”要充分发挥社会主义市场经济条件下的新型举国体制优势，加强能源技术创新平台建设，发挥企业创新主体作用，打通能源、电力等领域的产学研用各环节，着力解决关键核心技术“卡脖子”问题。瞄准新型电力系统、安全高效储能、氢能、新一代核能体系、二氧化碳捕集利用与封存、天然气水合物等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技示范项目。完善重大自主可控核心技术成果推广应用机制，推动首台（套）重大技术装备示范和推广，促进能源新技术产业化规模化应用。

加快完善能源市场体系。习近平总书记强调：“构建有效竞争的市场结构和市场体系，形成主要由市场决定能源价格的机制，转变政府对能源的监管方式”。要坚持市场化改革方向，持续深化能源领域“放管服”改革。建立完善公平开放透明的市场规则，不断激发市场主体活力，进一步减少社会资本市场准入限制。深化电力体制改革，加快构建和完善中长期市场、现货市场和辅助服务市场有机衔接的电力市场体系。聚焦系统灵活调节能力、绿色能源消费、综合能源服务和新模式新业态发展等方面，推动机制建设取得新突破。加快建立健全能够充分反映市场供求和资源稀缺程度、体现生态价值和环境损害成本的能源价格形成机制，完善有利于绿色发展的价格政策。

深入推进国际能源合作。习近平总书记指出：“在主要立足国内的前提条件下，在能源生产和消费革命所涉及的各个方面加强国际合作，有效利用国际资源。”要坚持在开放条件下保障能源安全，以共建“一带一路”为引领，巩固和拓展与主要能源资源生产国的务实合作，加强与周边国家在能源基础设施方面的互联互通。深化与发展中国家绿色产能合作，积极推动风电、太阳能发电、储能、智慧电网等领域合作。加强与有关国家在先进能源技术和解决方案等方面的务实合作，积极参与能源国际标准制定。加强能源领域应对气候变化国际合作，积极参与并引导在联合国等多边框架下的能源合作，推动全球能源互联网发展合作组织等我国发起的国际能源组织在全球能源治理体系改革和建设中发挥更大作用，不断提升国际合作能力和影响力。

（作者为全球能源互联网发展合作组织副秘书长）

《 人民日报 》（ 2022年08月02日 11 版）

(责编：杨曦、陈键)

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