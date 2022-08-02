光伏产业园建设初期，戈壁滩一片荒芜。

如今，光伏板下，绿草如茵。

光伏产业带动“牧光互补”，昔日塔拉荒滩变成今天绿草茵茵的新牧场。

光伏产业园区内，工人在清洗光伏板。

青海装机容量最大的水光互补电站——龙羊峡水电站。

牧民索南卓玛在光伏产业园区放牧。

西电东送青豫直流特高压线路。

青海省海南藏族自治州，绵延数百平方公里的塔拉滩生态光伏发电园区里，深蓝色的“光伏海洋”蔚为壮观，光伏板下牧草茂盛，绿意盎然。

落日余晖中，牧民索南卓玛骑着一辆摩托车，沿着归家的方向，缓缓跟在羊群后面。“自从装了光伏板，生态治理同步发力，一些戈壁滩变成了绿地，我们的生活也越来越好了。”对眼前土地发生的变化，生于斯长于斯的索南卓玛深有感触。

绿水青山就是金山银山。近年来，海南州探索出了光伏治沙新模式，荒漠化土地和沙化土地呈现“双下降”趋势。“光伏+生态治理+生态牧业”的建设模式，发挥出生态修复功能，助力草场牧场恢复，实现了板上发电、板下放羊，进一步带动了当地牧民增收。

青海有充足的太阳能光照资源、丰富的荒漠化土地资源。近年来，青海省依托自然资源优势，加快发展清洁能源、不断壮大光伏产业。其中，海南州地处高海拔地区，光照时间长、辐射强，年平均日照时间2719小时，拥有大面积戈壁荒滩，发展光伏发电产业具有得天独厚的条件。

如今，光伏产业在这里茁壮成长。

海南州充分利用大面积荒漠化土地和太阳能资源优势，集中连片实施千万千瓦级清洁能源基地建设，推进新能源发电项目落地，并探索建设多能互补模式。

一根根高压线路，将光电从光伏园区输出，直连50多公里外的龙羊峡水电站，组成了青海装机容量最大的水光互补电站。

截至目前，海南州已建成和在建清洁能源装机容量达2794万千瓦，其中光伏装机容量1573万千瓦。通过专为清洁能源外送建设的特高压通道——西电东送青豫直流特高压，当地的绿色电力输送至河南，流向企业、工厂和千家万户。

“十四五”期间，海南州以国家建设沙漠、戈壁、荒漠地区大型风电光伏基地为契机，在州内共和、同德、贵南、兴海等戈壁地区建设光伏发电基地，计划建设4213万千瓦光伏发电项目。当地以打造清洁能源高地为突破口，正向绿色发展、高质量发展迈进。

（本报记者 韩春瑶）

《 人民日报 》（ 2022年08月02日 07 版）

(责编：杨曦、陈键)

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