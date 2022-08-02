本报记者 张 杰

32岁的萨西丁来自印度尼西亚苏拉威西岛。2019年11月，在结束8个月的培训后，他加入岛上的德龙工业园，成为二期项目的一名炉前工。在这个高温高危岗位上，萨西丁由于工作表现突出，仅用一年时间便成长为电炉炉长。

今年“五一”国际劳动节，萨西丁所在班组被工业园授予“年度优秀班组”称号。“每当炉火耀眼的铁水奔流而出，就像满天红云照亮我们的生活。”在被授予称号时，萨西丁激动地说：“在工作中流下的汗水，展现了我们对工作的热爱、对生活的向往！”

萨西丁的故事是德龙工业园3万多名印尼员工经历的缩影。位于苏拉威西岛的德龙工业园是中企投资建设的海外首个镍铁及不锈钢产业园，于2014年开始筹建，现已建成四期项目，其中萨西丁工作的二期项目被列入共建“一带一路”重点项目，同时也列入了印尼国家战略项目。

据德龙工业园总经理周渊介绍，园区投产以来，累计实现了77.38亿美元的营业收入，为印尼创造了11.27亿美元的税收。去年12月，印尼总统佐科出席了园区的镍铁冶炼厂投产典礼。佐科表示，感谢中国企业帮助印尼显著提高了产品附加值，不但给当地带来3万多个就业岗位，还为印尼税收和外汇创收作出巨大贡献。这一项目给当地中小企业带来商机，促进地方经济发展。

“长期以来，印尼一直是全球上游原料的重要供应基地，极少进行矿产资源的深加工，合作项目将国际领先的生产工艺带到了印尼。”印尼国会议员艾迪赴德龙工业园考察后告诉记者，如今，印尼成为全球镍铁和不锈钢生产大国，与德龙工业园这样的中企投资项目密不可分，德龙工业园为当地创造就业、培养人才、发展经济作出了实实在在的贡献。

近年来，随着共建“一带一路”倡议与印尼“全球海洋支点”构想的持续对接，中印尼经贸和投资合作快速发展。数据显示，中国已连续多年成为印尼最大的贸易伙伴、进口来源国和出口市场，并已成为印尼第二大投资来源国。

在今年6月举办的印尼—中国商业伙伴论坛上，印尼海洋与投资统筹部长卢胡特表示，印尼与中国秉持互惠互利原则，不断提升经贸合作水平。特别是中国企业对印尼投资，在提供资金支持的同时，不断加强技术和人力资源培训等领域合作，不仅增加了当地就业，扩大了对外出口，而且提振了印尼经济。

“目前，印尼和中国的经贸合作达到历史最好水平，中国对印尼汽车、钢铁、家电、电子通信等众多领域均有投资，这反映出双方互利共赢的合作关系。”印尼国际战略研究中心经济部主任法贾在接受本报记者采访时表示，印尼和中国同为发展中大国和新兴经济体代表，共同利益广泛，合作空间广阔。两国经贸合作为印尼就业增加和工业升级带来了巨大红利。

（本报雅加达电）

《 人民日报 》（ 2022年08月02日 03 版）

(责编：杨曦、陈键)

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