叶奇蓁

作为一种清洁能源，核能在降低煤炭消费、有效减少温室气体排放、缓解能源输送压力等方面，具有独特的优势和发展潜力，是实现“碳达峰、碳中和”目标的重要能源组成。除传统的核能发电外，核能综合利用的内涵广泛，应用场景多样，可用于区域供暖、工业供热（冷）、海水淡化、核能制氢、同位素生产等；此外，在太空航行、深海探测、海岛供能等特殊场景中，核能还具有持续性强、供能形式多样等特殊优势。

联合国欧洲经济委员会、世界核学会等多个权威机构报告指出，作为低碳电力和热力的重要来源，核能在减少二氧化碳排放、实现碳中和方面将发挥重要作用，是推动全球清洁转型发展、构建现代能源体系的关键驱动力。根据国际原子能机构发布的2021年版《世界核电反应堆》报告，截至2020年底，在全球32个国家总计442台在运核电机组中，有11个国家69台机组除核能发电外，还实现了包含区域供暖、工业供热、海水淡化等其中一项或两项的综合利用。

经过不懈努力，中国核电发展规模已处于世界前列，科技创新能力大幅提升，在安全水平、装备制造、燃料保障、人才队伍等方面实现了跨越式发展，正在朝着世界核电强国行列大步迈进。中国核能行业协会发布的数据显示，截至2021年底，中国大陆运行核电机组53台，装机容量5465万千瓦，年发电量4071亿千瓦时。在实现“双碳”目标的背景下，中国核能综合利用空间巨大。

中国高度重视推动核能综合利用。中共中央、国务院印发的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》明确，“在北方城镇加快推进热电联产集中供暖，加快工业余热供暖规模化发展，积极稳妥推进核电余热供暖”。今年3月，国家发展改革委、国家能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》再次提出，“积极安全有序发展核电”“推动核能在清洁供暖、工业供热、海水淡化等领域的综合利用”。

从实践层面看，党的十八大以来，中核集团开足马力，积极拓展核能多用途利用领域，充分对接核电站周边市场需求，积极推进核电余热供暖，推动在核电基地建设核能综合利用示范项目。

近年来，浙江秦山核电站和山东海阳核电站均已利用核热电联供技术为城市居民供暖；全球首座球床模块式高温气冷堆核电已在山东荣成并网发电；全球首个陆上商用模块化小型堆已在海南昌江开工；全国首个工业用途核能供汽工程——江苏田湾核电蒸汽供能项目全面开启建设……核能综合利用特别是在高耗能行业中的应用，将进一步凸显核能的零碳价值。

总之，核能综合利用前景广阔，科研创新正蓬勃开展，相信中国一定会走在世界前列。随着“双碳”行动持续推进、能源安全战略的深化落实，核能将在支撑中国“双碳”目标实现过程中发挥不可或缺的作用，核能综合利用也将迎来新的发展机遇。

（作者系中国工程院院士、中国核能行业协会专家委员会主任）

(责编：申佳平、陈键)

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