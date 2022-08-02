人民网北京8月2日电 （记者王连香）日前，交通运输部、国家发展改革委、自然资源部、生态环境部、国家林业和草原局联合印发《关于加强沿海和内河港口航道规划建设 进一步规范和强化资源要素保障的通知》（以下简称《通知》）。《通知》要求，将充分发挥水运比较优势，加快建设交通强国，服务构建新发展格局、保障国家经济安全与资源安全，维护产业链、供应链稳定。

《通知》从政策导向上对水运项目建设有积极引导和保障作用，水运建设需求将进一步得到释放，对优化提升全国水运设施网络、强化港口航道基础设施支撑保障，推动重大项目应开尽开、能开尽开，加快形成实物工作量、切实扩大有效投资等意义重大。

《通知》从5个方面提出政策导向和明确要求。一是进一步规范和加快推进港口规划编制和环境影响评价工作；二是规范确定涉及围填海的国家重大水运项目；三是积极稳妥处理港口围填海历史遗留问题；四是进一步加强内河高等级航道建设资源要素保障；五是扎实做好重大水运项目前期工作。

《通知》要求，各级交通运输部门要坚守生态环境底线思维，加强资源集约节约利用，全面提升沿海和内河港口航道高质量发展水平。各级部门要支持港口规划编制、国家重大水运项目认定和环境影响评价等工作，并做好用地、用海等资源要素保障。

(责编：王连香、高雷)

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