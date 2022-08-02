原标题：“政企合力”盘活市场存量房源，贝壳租房为成都保租房市场提供专业化运营

近日，成都市保障性租赁住房工作领导小组办公室印发了《关于居民自愿将自有住房用于保障性租赁住房操作指南》(以下简称《操作指南》)，支持居民自愿将自有住房用于保障性租赁住房，有效增加保障性租赁住房供给，切实让新市民、青年人“租得到、租得近、租得起、租得稳、租得好”。

在运营管理服务的企业招投标工作中，成都市择优选取了成都久伴(贝壳租房成都站)等数家企业。引入经市场验证的成熟专业运营机构，有利于降低主管部门的管理成本，以平均服务标准的提升保障新市民、青年人的租住体验，推动“住有宜居”愿景早日实现。

值得注意的是，《操作指南》明确，住房纳入保障性租赁住房房源库后，居民即可申请在出租住房所在限购区域取得新增购买一套住房资格，这意味着成都市率先推出细则，采取市场通道筹集保障性租赁住房，在盘活市场存量、打通“租购循环”方面具有较强的创新性。

此外，《操作指南》还对居民自愿将自有住房用于保障性租赁住房的房源条件、认定程序、租赁对象、租金标准等一系列操作规范进行了明确，包括“住房纳入保障性租赁住房管理后，5年内不得上市交易(包括转让、市场租赁等)”“保障性租赁住房租金接受政府指导，租金标准不超过市场租金的90%，且租金年涨幅不超过5%”等。

此次《操作指南》的发布，既是顺应供需现状、发挥政府主导作用的一次积极探索，也是基于“住改租”“专业化企业运营”特点的一次模式创新，对于解决新市民、青年人租房的现实困难能够起到“四重效用”。

其一，市场房源住房点位均匀、户型多样，有利于实现职住平衡；其二，国有企业和其他专业化、规模化住房租赁市场企业统一运营管理，能够保障房源安全和品质，规避租赁风险和纠纷；其三，纳入管理的房源须达到基本入住条件，较新建项目工期更短，能够快速降低新市民、青年人的租住成本；其四，通过搭建平台，将市场征集的符合条件的“房源清单”向保障对象推荐，能够减少新市民、青年人的“找房之苦”。

贝壳租房成都站此次入围成都市首批保障性租赁住房运营服务企业，主要依托于其基于租赁行业近20年的洞察和市场化运营经验。引入机构化企业运营，有助于接驳成熟的市场规范，以“政企合力”加快、规范租房市场的发展。

在产品与服务层面，贝壳租房以平台方式提供租赁经纪服务、公寓运营服务、专业机构托管服务、投资共建房源等由轻到重的各类租住产品和服务，助力地方政府打造多层级的租赁供给体系。截止目前，贝壳租房在管房源数量突破50000套。

去年年底，贝壳租房推出专业托管业务——省心租，将市场上分散的房源转为有品质、可信赖的专业机构化长租房源，并提供专业管家服务。目前，省心租已经落地8个城市，在管房源数量超过35000套。

在核心的收房标准、出房效率、平台能力建设、服务者能力建设等方面，贝壳省心租均实现了大量的积累与沉淀。省心租业务摒弃了住房租赁市场过往常见的“吃差价”的盈利模式，而是注重提升平台运营、平台效率，通过规模收房和高效去化，为市场提供高性价比房源。目前在成都，省心租在管房源数量超过12000套。

此次成都市引入贝壳租房作为运营服务企业，将作为市场化与政策性并重的创新举措，高效解决地方层面的租住痛点，并有望在全国更多城市推广落实，为相关领域探索了一条切实可行的发展路径。

(责编：曹淼、李源)

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