原标题：信云智联亮相全球工业互联网大会 入选“工业互联网融合创新应用典型案例”

7月27日至29日，“2022年（第四届）全球工业互联网大会暨工业行业数字化转型年会”在乌镇举行。本届大会以“加快工业数字化转型 推动经济稳中求进”为主题，邀请十多家全国性行业联合会（协会）联合主办，首次联合欧盟等经济体，邀请工业互联网领域政、产、学、研、用、资、媒等重要嘉宾，通过“会+展+推广行动”，探索数字经济与实体经济创新融合的新未来。

此次大会上，中建材信云智联科技有限公司（以下简称“信云智联”）的“水泥行业工业互联网平台”，在行业成果展上得到权威展示，并以福建三明南方水泥智能化工厂项目入选“工业互联网融合创新应用典型案例”。同时，信云智联“中材株洲水泥AI视频管控平台项目”，入选了“GIIC工业数字化暨UNIDO Global Call 2022中国代表案例”。

大会主论坛上，信云智联副总经理王乔晨以“数字赋能 智创未来——工业互联网平台助力水泥行业数字化转型”为主题发言，他指出，作为中建信息全资子公司，信云智联以“智能+”赋能企业智慧化转型，立足工业互联网、人工智能、企业管理三大领域，专注打造企业数字化转型解决方案，已在水泥、电力、煤炭、新能源等诸多行业建立起标杆案例。例如，此次入选“工业互联网融合创新应用典型案例”的福建三明南方水泥智能化工厂项目，是以信云智联工业互联网平台“云-边-端”设计为基础，用工厂建模、工业数据采集、三维数字化工厂等技术实现了工厂的数字孪生，全面打通水泥企业在生产和运营方面的全业务链和多维数据，使得水泥集团、区域、工厂“三位一体”智能化协同运作，显著提升了水泥厂的生产和管理效率。

“在数字化转型升级的实践过程中，关键数据源的唯一性、可信度和准确度将会是未来用户所关注的重点，因此形成完备的数据治理体系非常必要，如此才能保证数字工厂的不断迭代和发展。”王乔晨表示。

入选“GIIC工业数字化暨UNIDO Global Call 2022中国代表案例”的信云智联“中材株洲水泥AI视频管控平台项目”，同样获行业协会及研究机构的普遍认可。该项目以机器视觉算法为核心，利用视频实现对人员、设备、环境等全方位监管，加速安全生产从静态分析向动态感知、事后应急向事前预防、单点防控向全局联防的转变，提升工业生产安全水平，具备水泥全产业链的普适性和跨行业的通用性。

当下，信云智联正携手用户伙伴，基于行业深刻认知与技术创新，做深做实解决方案成果应用，共同挖掘数字科技赋能的巨大潜力，未来也将继续提升数字化服务能力，充分发挥典型引路、示范带动作用，搭建工业互联网创新与数字赋能应用实践的合作桥梁，打造共生、共创、共享的数字生态，为中国建材集团基础建材领域战略转型升级及行业的数字化转型发展做好服务。

(责编：董童、李源)

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