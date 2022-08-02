由工业和信息化部与山东省人民政府联合主办的首届中国算力大会于7月29日至31日在山东济南召开。半导体芯片制造商英特尔受邀出席大会，分享了该公司在算力新时代的最新实践，以及与中国合作伙伴的广泛合作成果。

英特尔数据中心与人工智能集团副总裁兼中国区总经理陈葆立。（受访者供图）

英特尔数据中心与人工智能集团副总裁兼中国区总经理陈葆立介绍，英特尔正与中国合作伙伴共同创新，推进“东数西算”工程，在“四大超级技术力量”——无处不在的计算、无处不在的连接、从云到边缘的基础设施、人工智能的驱动下，英特尔与中国产业合作伙伴深化技术合作，打造多元化的技术应用成果，加速“数字中国”创新发展。

“英特尔具备从芯片、平台、软件到封装和制程的综合实力及大规模制造优势，通过这些支撑性的关键技术赋能开发者，支持产业合作伙伴和终端用户不断创新。同时，面对日益多元的数字化创新需求，英特尔提出XPU产品战略，提供从CPU到GPU、FPGA、IPU等多种异构算力资源，为不同应用场景需求提供定制化算力服务，迄今为止已有总数超过10亿颗英特尔至强处理器核心部署在云上，超过100家中国云服务商和互联网公司采用该处理器。”陈葆立介绍，英特尔基于自身先进的技术和产品，以及深厚的生态建设积累，联合合作伙伴共同推动应用突破，已与超过150家中国伙伴合作推出包括从云到端的多种工作负载的解决方案，为政企、零售、工业、交通、金融、医疗、能源、教育等众多垂直领域从云到端布局基于行业需求的算力产品组合，为算力的发展打造坚实的基础设施。

随着数据的指数级增长对高性能 AI 算力提出越来越高的需求，英特尔也专注于通过端边云全栈解决方案，推动 AI 无处不在，打造面向未来E级计算的架构。在硬件层面，英特尔以内置 AI 加速器的至强可扩展处理器为基础，为云及边缘计算打造算力基石，同时通过基于跨架构的加速计算平台拓展算力边界，以满足高性能计算和人工智能普及化趋势下日益多样的算力需求。在软件层面，英特尔在提供端到端的 AI 软件工具及方案的同时，亦推出英特尔OpenVINO 开源软件工具包以简化深度学习的推理部署。此外，英特尔还在不断开发并推出面向未来计算需求的全新架构及产品包括最新发布的面向深度学习训练的 Habana Gaudi 2 处理器、即将推出的代号为 Arctic Sound-M 的数据中心GPU，以及基于Xe HPC微架构且专为高性能计算和 AI 所设计的Ponte Vecchio GPU，未来还计划打造灵活可扩展的Falcon Shores XPU架构，持续加速算力演进，以全方位、可定制的平台推动 AI 落地千行百业。

此外，随着进入 5G 和边缘时代，5G 作为基础性、引领性的关键技术，以及经济增长的重要引擎，无论是改善固定和移动互联网的连接能力，丰富人们的精彩体验，还是深入众多行业解锁实际价值，其所带来的影响都将极大变革整个社会。顺应中国 " 东数西算 " 的发展，英特尔一方面推进以 5G 技术为代表的网络转型，提供基础设施架构，并且不断发展和完善算力网络所需要的各种技术方案。在云网融合方面，不断推动如 NFV、MEC、SDN 等网络转型，同时随着边缘计算的蓬勃发展，推出了 Smart Edge 等套件，为行业提供端到端的完整解决方案。此外，还推出全新 IPU 智能结构处理器以及 P4 编程语言、IPDK 开发包等，通过"软件定义"为算力网络赋予创新性和灵活性；另一方面加强与生态系统的协作，将基础网络、云、物联网和各个行业的领导者和创新者聚集在一起，共同定义网络转型解决方案、开源软件和基于标准的技术，从而塑造新型数据中心、连接和边缘的未来，以算力驱动为客户提供价值。

如何更加绿色、高效，规模化地规划部署全国算力资源，对全面支撑千行百业数字化转型升级和满足高速可持续的数字经济发展具有重要意义。围绕我国算力产业的发展重点，陈葆立表示，作为可持续发展的践行者，英特尔在全面的产品线、创新的解决方案以及生态构建等方面，有着多年的技术积累与探索。就绿色数据中心解决方案而言，无论是数据中心能效与功率密度、先进液冷技术、基础设施智能化三个垂直领域，还是芯片、服务器、机架、数据中心基础架构四个水平方向，都积累了丰富的解决方案和实践案例，与生态伙伴开放合作，驱动全栈联动节能。同时，英特尔着力加强与产业链上下游生态伙伴合作，共同推动先进绿色数据中心建设，助力“双碳”目标实现。

此外，在大会期间，英特尔发布了《高效能数据中心白皮书》，详细展现其在携手合作伙伴构建完备的数据中心解决方案矩阵，以及推动绿色数据中心相关标准化方面的探索与努力。据悉，截止目前，英特尔已携手百度智能云、京东云、中国电信、中兴、超聚变、新华三、宁畅等众多合作伙伴在增加机架功率密度、提升服务器能效比、打造先进制冷技术以及推进基础架构智能化等多方面打造了多项解决方案，可有效降低数据中心 PUE，多维助力数据中心能效提升。数字经济新时代，算力作为重要的 " 底座 " 支撑，将为各行各业的数字化转型提供坚实基础。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经