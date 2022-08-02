高温天气下，便捷的短途出行工具成为新宠。据松果出行数据显示，松果电单车7月用户骑行量环比增长超30%，一些旅游热点地区环比增长超50%。在7月的用户骑行情况中，单次骑行200米到500米的“超短途”骑行量环比增长超过40%。“七八月份降雨较少，加上暑期出行火热，成为了骑行旺季。同时，因为天气炎热，共享电单车省力、便捷、价格实惠的特点受到用户欢迎。”松果出行公共事务副总裁仇卫平表示。

仇卫平介绍，针对出行旺季，该公司推出了优化车辆调度、加强合规摆放、加大安全检查力度三大举措，助力用户安全便捷出行。

针对当前订单显著增长的情况，检果出行首先在调度算法方面进行针对性的优化：通过“松果全天候”系统对用户用车需求进行实时监测，对夏季热点用车区域进行针对性预判，提前调度车辆，保障用户便捷用车。同时，为了维护道路秩序，避免违规停放给城市道路带来的混乱，松果出行城市管理团队在夏季展开了专项行动，继续加大合规管理的力度，通过“网格化”管理举措，及时用户停放车辆不合规的情况。

在专项安全检查方面，7月份至今，松果出行组织专业人员对充电柜、库房电气设备以及三轮车等工具进行安全检查超过6000次，其中针对电动自行车电池的专项安全检查超过2500次。“本月的检查工作已经完全覆盖了当前在使用中的所有库房和充电场站，并且每天早上对于共享电单车的电池还会进行一次例行检查。”松果出行安全合规部相关负责人介绍。针对异常高温天气，公司还将同时采取错峰充电、减半充电等措施，重电关注锂电池安全，对电池使用、充电、存储的全过程，加大监测和检查的力度。

“下一步将继续加强调度策略、合规管理和安全检查的力度。”仇卫平介绍，同时，针对夏季台风、暴雨等异常天气，公司也将采取一些提前预防的措施。

(责编：曹淼、李源)

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