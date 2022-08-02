人民网北京8月2日电 （记者乔雪峰）家电消费是居民消费的重要组成部分，在稳增长、促消费、扩就业等方面发挥着重要作用。近日，商务部、工业和信息化部、市场监管总局等部门研究提出的《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》（以下简称《若干措施》）发布，推出了多项促进绿色智能家电消费的政策措施。

为全面落实国家绿色智能家电消费政策，8月2日，中国家用电器服务维修协会组织召开座谈会，中国家用电器服务维修协会理事会主席团主席刘秀敏在座谈会上表示，《若干措施》的出台是政府促消费、惠民生、助企纾困的重要举措，对推动绿色智能家电消费及行业高质量服务发展是至关重要的机遇。

刘秀敏表示，近年来，受疫情反复和经济下行压力影响，虽然家电市场总体规模下降，但家电服务业收入、利润及从业人员收入增长，呈现出超过生产制造和销售的态势，成为拉动经济、扩大消费、创新服务的新增长点。

今年1月，协会提出，2022~2025年乃至更长时间，将组织开展“百城千乡万户家电惠民收旧焕新潮”活动。数据显示，截至5月底，包括省市行业协会以及家电生产、销售、服务、回收企业，参加焕新潮的成员单位共计63家。

刘秀敏指出，下一步，协会将联合各省市行业协会、各家电制造、销售及服务企业，以及回收拆解企业，认真贯彻落实《若干措施》，上下联动，充分发挥市场主体的作用，更好地满足人民对美好生活的需要。

据了解，为了进一步推动商务部等部门绿色智能家电消费政策落地实施，北京、江苏、浙江、湖北、重庆、四川、安徽、江西等省市家电行业协会结合当地实际，通过相关政策解读、行业标准制定、从业人员培训、开展焕新潮活动、加强宣传引导等为家电以旧换新搭建服务平台，推出一系列智能家电促消费举措。

协会相关负责人在座谈会上通报了焕新潮下一步工作重点，一是加强家电下乡和以旧换新标准化工作，加强售后服务企业在家电下乡和以旧换新中发挥重要作用；二是在政策引领下，由行业协会指导，企业主导实施，联合各方资源推动焕新潮活动，向消费者普及家电安全使用常识和国家以旧换新政策，推广绿色智能家电产品；三是组织家电企业与回收拆解企业沟通交流会，探讨企业收旧过程中的难点问题，为生产厂家与正规拆解环保企业对接合作资源；四是在企业自有渠道和社区服务网点，通过上门服务人员开展家电惠民收旧换新活动。

(责编：孙红丽、高雷)

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