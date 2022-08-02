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为稳就业注入新动力 FESCO开启“百万蓝领”行动

2022年08月02日16:35 | 来源：中国网
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原标题：为稳就业注入新动力，FESCO开启“百万蓝领”行动

　　近年来，作为中国人力资源服务行业龙头企业，北京外企人力资源服务有限公司（以下简称FESCO）积极践行国企社会责任，发挥自身优势专长，开启“百万蓝领”行动，促进蓝领群体就业，助力稳就业促发展。

　　7月28日，在北京海淀人社局的指导下，FESCO联合快手招聘平台“快招工”开展首场“百万蓝领”招聘直播，助力高校毕业生、农民工、残障人士等重点群体找到心仪工作，帮助企业解决蓝领用工难题，为稳定经济增长大局贡献国企力量。

　　“直播带岗”数千个蓝领岗位，搭建蓝领就业“云”桥梁。蓝领群体求职一直较为困难，尤其是受疫情影响，很多地方出行受到局限。而且，传统的线下四处跑工厂找活的方式既费时又费力、效率低。为助力蓝领高效就业，FESCO搭建蓝领就业“云”桥梁，携中国国际货运航空有限公司、首农集团下属公司、远行地产等数十家知名央国企和民营企业、数千个蓝领岗位，亮相“百万蓝领”直播活动。

　　直播当天，FESCO以“直播带岗”的方式，全面展示用人单位、岗位职责、薪酬福利等情况，让更多求职者看到更多优质岗位，提高就业岗位转化。直播过程中，众多求职者们就自己对岗位、待遇、发展前景等疑问与主播进行积极互动。不少求职者表示，“以前求职需要到处跑，现在动动手指就可以了，非常方便。”

　　定制蓝领岗位外包，同步破解“用工荒”与“就业难”面对蓝领领域的“用工荒”与“就业难”并存的困局，FESCO不仅在招聘方面结合自身优势为企业和求职者纾困解难，还提供更有温度的全链条服务。结合政府出台的多项鼓励失业人员、农村劳动力再就业等政策，FESCO凭借多年专业经验和数据分析，为企业提供一站式人力资源蓝领岗位外包解决方案。

　　FESCO这一专业可靠、安全合规、定制化的蓝领岗位外包解决方案，提供招、育、用、留、服等综合服务，让就业服务更有针对性，更有温度，不仅帮助蓝领群体脱低增收稳就业，还帮助企业解决“招工难、稳岗难、满意难、管理难”，实现降本增效。通过蓝领岗位用工项目的发展与沉淀，目前FESCO已形成了技能类、操作类及保障类等多元人才供给，在保证交付的基础上不断深化和延展岗位覆盖范围，助力解决“用工荒”与“就业难”困局。

　　积极践行国企社会责任，“百万蓝领”行动助力稳就业促发展作为人力资源服务行业的国有企业，FESCO积极履行企业社会责任，以实际行动提升蓝领群体就业效率，解决蓝领就业难题。此次“百万蓝领”直播活动是FESCO创新蓝领招聘形式、促进蓝领就业的成功探索。未来，FESCO将持续开展“百万蓝领”行动，常态化发布蓝领岗位，切实推动蓝领人才就业和用工提质增效，全面助力稳就业促发展。

(责编：董童、李源)
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