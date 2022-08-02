原标题：中国电信打造普惠算力 天翼云4.0分布式云赋能行业数字化转型分论

7月29日，在2022中国算力大会期间，由中国电信承办的天翼云4.0分布式云赋能行业数字化转型分论坛在山东召开。中国电信天翼云不断升级技术、产品与服务能力，夯实数字经济发展的算力底座，推动算力服务泛在、智能、绿色发展。会上，工信部相关司局现场致辞，中国电信及客户、合作伙伴等企业代表分享了数字化转型实践经验，为千行百业上云用数赋智提供落地参考。

中国电信山东分公司副总经理米一华介绍，作为云服务国家队，天翼云走过十年科技创新之路，筑牢国产化算力“新基建”。山东16个地市资源池即将全部建成，届时将会满足山东所有地市政府和企业客户热数据不出市的要求。

天翼云科技有限公司副总经理王志恒表示，“四个面向”为天翼云建设云计算基础设施指明了方向。多年来，天翼云一直以服务千行百业数字化转型为己任，锚定“自主可控、安全可信、普惠服务、云融数智、绿色低碳、生态开放”六大发展目标，不断夯实数字经济发展算力底座，助推数字中国建设。

基于“六位一体”能力体系，天翼云不断通过赋能数字城市、数字政府建设，助力乡村振兴，以及传统产业的数字化转型升级，为实体经济发展提供坚实的数字底座。

中国电信云网运营部平台云化推进处处长陈靖翔表示，中国电信深刻认识到IT上云是企业数字化转型的基础。中国电信自主创新的“五步骤十流程”上云法，由“3年上云500套系统”到“3月规模上云1300套”，推动上云效率提升32倍，在保障自身系统安全的同时实现了业务的提质降本增效。

在推动工业数字化转型方面，天翼云助力吉利汽车打造了HPC汽车研发云，通过提供自主可控的云原生技术，构建云网边端一体化端到端的体系，天翼云为吉利汽车的仿真设计研发等高性能场景提供充足、稳定的算力及网络服务，助力吉利汽车实现车身进一步轻量化，高效完成产品升级改造。

此外，天翼云携手胜利油田打造的胜利油田企业云，基于“两地三中心”架构布局，胜利油田所辖基础设施云、高性能计算现已初具规模，具备“跨机房灾备、同城线路冗余、异地数据备份”的服务能力及较为完善的云服务体系。

在推动教育数字化转型方面，淄博市教育局聚焦信息技术与教育教学的融合创新。天翼云搭建的智慧教学大数据平台，助力实现教育上云。依托交互式在线教学系统，淄博市教育局让优质教育资源触达每个角落、惠及每个孩子，为全市教育优质均衡高品质发展开辟了新途径。

近年来，中国电信深耕智慧城市、乡村振兴、民生服务、信息化医疗、金融、教育等领域，携手合作伙伴启动30多朵行业云的规划和建设，打造了诸多数字化转型标杆，助力身处千行百业的企业上云用数赋智。

(责编：曹淼、李源)

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