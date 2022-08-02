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2022《工业互联网融合创新·行业推广行动应用》案例集：

彬长矿业煤炭产供销价值链智慧联动示范标杆模式实践

2022年08月02日08:45 |
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（来源：2022全球工业互联网大会官网）

(责编：董童、李源)
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