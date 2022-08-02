原标题：寄云科技亮相2022全球工业互联网大会 共话工业数字化转型之道

7月27日至29日，作为工业互联网域领域规格高，含金量足和影响力大的权威产业峰会-“2022年（第四届）全球工业互联网大会暨工业行业数字化转型年会”在浙江乌镇召开。寄云科技作为国内工业互联网优秀企业代表，受邀出席本届盛会。

据悉，本次大会以“加快工业数字化转型，推动经济稳中求进”为主题，重点关注互联网创新技术在传统工业企业的应用，构建数字驱动的工业新生态。作为优秀企业代表，寄云科技CEO时培昕博士受邀出席“知名企业闭门会”、“优质制造业企业数字化转型经验交流会”，分享和探讨制造企业所关注的数字化转型中亟需解决的难点、痛点和创新应用案例，为工业企业数字化升级提供新方向、新思路。

专注数据智能 助力工业数字化转型升级

当前，制造业正以前所未有的速度步入工业4.0、全面数字化的新阶段。工业企业高度重视数字技术在制造业包括生产流程、业务模式、管理方式等在内每个环节的广泛应用，对提供核心支撑的数字化发展更是提出了更高要求。

寄云科技CEO时培昕介绍，制造业数字化转型成熟度可以分为5大阶段，即连接、监控、分析、预测和优化。企业的发展阶段对应着不同数字化成熟度阶段，不同的数字化阶段对应着相应的应用场景：产线物联接入+指标分析、设备数字化管理、产线运行优化、设备预测性维护等。

作为中国工业互联网领域的先锋企业和持续创新者，寄云科技紧跟制造数字化转型实际需求和发展趋势，切实关注高端制造业面临的供应链多样化、生产工艺复杂度高、生产设备复杂度高等一系列亟待解决的现实难题，通过以数据智能作为切入点，基于自研的NeuSeer工业互联网平台，打造工业物联网平台、工业大数据平台、工业智能应用等产品线，根据工业用户特点进行细分场景化设计和优化，加速帮助半导体等高端制造客户实现设备可靠性提升、质量异常诊断和预测、产能分析和预测、供应链优化、和降低运维成本等核心价值及关键指标优化，帮助工业企业快速、高效实现智能化分析、决策和控制，强效推动工业数字化升级进程。

重磅成果亮相 寄云展示创新发展实力

峰会期间，寄云科技亮相工业互联网融合创新应用 · 行业推广行动成果展，集中展示了寄云科技在工业互联网领域的深厚积累和行业实践、以及在加速工业企业数字化转型建设中所取得的重要成果，收获与会嘉宾的广泛关注。

当前，围绕高端制造行业生产运营管理的关键环节，寄云科技融合物联网、大数据、人工智能以及实时控制等先进的信息和自动化技术，无缝对接边缘计算和自动化系统，提供从底层的设备接入与数据采集，到设备/产线的数字化管理，再到基于机器学习的数据智能应用等一整套标准化、全方位的工业互联网解决方案。先后为中国电科、中国电子、北方华创、国家电网、大唐电力、中石油、中石化等在内的多家世界500强和行业头部企业提供了标准化的平台产品和数据驱动的智能化应用，助推企业业务创新、运营管理的提质增效，实现从制造向“智造”的跨越式发展。

(责编：曹淼、李源)

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