7月27至29日，以“加快工业数字化转型，推动经济稳中求进”为主题的2022年（第四届）全球工业互联网大会暨工业行业数字化转型年会在浙江桐乡乌镇举办。会上，中国工业经济联合会发布了“2022工业互联网融合创新应用·行业推广行动”典型案例等成果。

对于此次“行业推广行动”的产业推动意义，中国钢铁工业协会党委副书记姜维认为：“‘行业推广行动’相关案例、指数等成果的发布，是行业协会发挥桥梁纽带作用的有力抓手，能够有效的推动工业互联网融合创新，为制造强国建设做出积极的贡献。”

中国钢铁工业协会党委副书记姜维。

姜维指出，工业互联网是促进钢铁工业加快智能化转型升级的重要基础和手段，也是钢铁行业进行数字化、智能化转型的首选路径。随着工业互联网创新发展战略的逐步深入，钢铁行业已经成为工业互联网融合创新的重要领域。

2021年4月，中国钢铁工业协会积极发挥桥梁纽带作用，组织成立了由中国宝武钢铁集团、鞍钢集团、沙钢集团等94家钢铁企业，华为、阿里、中国联通等100家智能制造供应商，以及北京科技大学、东北大学、中国钢研等26家科研院所、高等院校等组成的钢铁行业智能制造联盟，同时也是中国智能制造系统解决方案供应商联盟的钢铁行业分盟。

依托联盟，中国钢铁工业协会积极推动工业互联网融合创新，先后征集遴选出128项钢铁行业智能制造优秀案例，13项最佳推荐案例，也组织了融合发展与数字化的变革IT之旅，先后走进华为、浪潮信息、海康威视等领先的IT企业。

同时，钢铁协会以实现行业产能的绿色化、提高产线的智能化为目标，围绕搭平台、抓基础和树标杆，引导企业推进工业互联网应用，编制了《工业互联网与钢铁行业融合应用参考指南(2021年)》和《钢铁行业智能制造标准体系建设指南》。

姜维说：“两份《指南》聚焦钢铁行业的特点、环境、需求、痛点和任务，进行了分析和研判，总结了钢铁行业的典型案例和成功实践，明确了钢铁行业工业互联网建设的任务，对钢铁行业与工业互联网融合发展具有很强的指导意义。”

此外，钢铁协会还发布了钢铁行业智能制造领域的标准编制计划共109项，目前已经完成并发布了团体标准32项，有8项获得了行业标准的立项。

通过树典型、立标准、抓指南等“组合拳”，中国钢铁工业协会全面推动钢铁行业智能制造生态体系建设，将工业互联网的强大基因与钢铁行业数字化、网络化、智能化转型相融合，为制造强国、网络强国的建设，做出了积极的贡献。

“中国钢铁工业协会的积极推动与建设成果得到了企业的大力响应。”姜维表示，“企业结合行业的技术特征和企业自身发展的需求，不断探索推进工业互联网建设与创新实践，一大批工业互联、人工智能、智能制造的最新技术，在钢铁行业得到了充分的推广应用。”

目前，大中型的钢铁企业已经全部完成了管控衔接、产销一体、三流同步，大型钢铁企业集团，也基本上完成了五层级的信息系统化建设，近90%的钢铁企业生产制造执行系统也已经建立。

“更可喜的是，这些成熟的技术正在向中小钢铁企业推广应用，目前500万吨规模以上的钢铁企业基本实现了管控衔接。据不完全统计，先后有26家钢铁企业荣获工业和信息化部等部委授予的制造业与互联网融合发展示范试点，荣获智能制造车间、智慧工厂、智能制造综合标准化与新模式应用项目等。”姜维总结。

(责编：李源、高雷)

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