人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国首颗陆地生态系统碳监测卫星“句芒号”成功发射

2022年08月04日11:36 | 来源：人民网
小字号

我国成功发射陆地生态系统碳监测卫星。庄嘉靖摄

人民网北京8月4日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，8月4日11时08分，我国在太原卫星发射中心采用长征四号乙运载火箭，成功发射首颗陆地生态系统碳监测卫星“句（gōu）芒号”。该卫星将在碳储量监测、生态资源详查、国家重大生态工程监测评价等方向提供遥感监测服务，为“美丽中国”发挥遥感力量，提高我国应对全球气候变化的话语权和主导权。

“句芒号”卫星是国家民用空间基础设施中长期发展规划中的科研卫星，运行于高度为506公里、倾角97.4度的太阳同步轨道。通过激光、多角度、多光谱、超光谱、偏振等综合遥感手段，实现植被生物量、大气气溶胶、植被叶绿素荧光等要素的探测和测量，将广泛应用于陆地生态系统碳监测、陆地生态和资源调查监测、国家重大生态工程监测评价、大气环境监测和气候变化中气溶胶作用研究等工作，还将服务高程控制点获取、灾害监测评估、农情遥感监测等需求，显著提高我国陆地遥感定量化水平。

遥瞰绿水青山，助力“碳达峰、碳中和”，“句芒号”卫星是落实“绿水青山就是金山银山”的航天行动。卫星在轨运行后，采用主被动结合的遥感体制，可获取全球森林碳汇的多要素遥感信息，提高碳汇计量的效率和精度，转变传统的人工碳汇计量手段，为我国“碳达峰、碳中和”战略提供重要的遥感支撑，助力我国对森林、草原、湿地和沙化土地等的统计监测核算能力建设。

本次任务还成功搭载了交通四号卫星和闵行少年星2颗小卫星。交通四号卫星将在轨开展全球船舶航行、航班飞行状态和全球物联网相关信息采集。闵行少年星将为中小幼学生参与卫星设计、研制、搭载、发射等航天科学研究与工程实践提供服务，同时开展天地一体化碳源监测应用科学研究。

国家航天局负责“句芒号”卫星工程管理、重大事项组织协调、发射许可审批，国家林业和草原局（牵头）、生态环境部、自然资源部、中国气象局、农业农村部、应急管理部等用户部门负责各自应用系统建设和运行，中国资源卫星应用中心、中国科学院空天信息创新研究院按分工负责地面系统的建设和运行，中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院、上海航天技术研究院分别负责卫星系统和运载火箭系统抓总研制，中国卫星发射测控系统部负责发射场及测控系统组织实施。

此次任务是长征系列运载火箭第430次发射。

(责编：赵竹青、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
我国首颗陆地生态系统碳监测卫星“句芒号”成功发射
　　我国成功发射陆地生态系统碳监测卫星。庄嘉靖摄 人民网北京8月4日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，8月4日11时08分，我国在太原卫星发射中心采用长征四号乙运载火箭，成功发射首颗陆地生态系统碳监测卫星“句（gōu）芒号”。…
我国成功发射陆地生态系统碳监测卫星
　　人民网北京8月4日电 （记者赵竹青）北京时间2022年8月4日11时08分，我国在太原卫星发射中心使用长征四号乙遥四十运载火箭，成功将陆地生态系统碳监测卫星以及搭载的交通四号卫星和闵行少年星顺利送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。陆地生态系统碳监测卫星主要用于陆地生态系统碳监测、陆地生态和资源调查监测、国家重大生态工程监测评价，并为环保、测绘、气象、农业、减灾等领域提供业务支撑和研究服务。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部