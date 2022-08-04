我国成功发射陆地生态系统碳监测卫星。庄嘉靖摄

人民网北京8月4日电 （记者赵竹青）记者从国家航天局获悉，8月4日11时08分，我国在太原卫星发射中心采用长征四号乙运载火箭，成功发射首颗陆地生态系统碳监测卫星“句（gōu）芒号”。该卫星将在碳储量监测、生态资源详查、国家重大生态工程监测评价等方向提供遥感监测服务，为“美丽中国”发挥遥感力量，提高我国应对全球气候变化的话语权和主导权。

“句芒号”卫星是国家民用空间基础设施中长期发展规划中的科研卫星，运行于高度为506公里、倾角97.4度的太阳同步轨道。通过激光、多角度、多光谱、超光谱、偏振等综合遥感手段，实现植被生物量、大气气溶胶、植被叶绿素荧光等要素的探测和测量，将广泛应用于陆地生态系统碳监测、陆地生态和资源调查监测、国家重大生态工程监测评价、大气环境监测和气候变化中气溶胶作用研究等工作，还将服务高程控制点获取、灾害监测评估、农情遥感监测等需求，显著提高我国陆地遥感定量化水平。

遥瞰绿水青山，助力“碳达峰、碳中和”，“句芒号”卫星是落实“绿水青山就是金山银山”的航天行动。卫星在轨运行后，采用主被动结合的遥感体制，可获取全球森林碳汇的多要素遥感信息，提高碳汇计量的效率和精度，转变传统的人工碳汇计量手段，为我国“碳达峰、碳中和”战略提供重要的遥感支撑，助力我国对森林、草原、湿地和沙化土地等的统计监测核算能力建设。

本次任务还成功搭载了交通四号卫星和闵行少年星2颗小卫星。交通四号卫星将在轨开展全球船舶航行、航班飞行状态和全球物联网相关信息采集。闵行少年星将为中小幼学生参与卫星设计、研制、搭载、发射等航天科学研究与工程实践提供服务，同时开展天地一体化碳源监测应用科学研究。

国家航天局负责“句芒号”卫星工程管理、重大事项组织协调、发射许可审批，国家林业和草原局（牵头）、生态环境部、自然资源部、中国气象局、农业农村部、应急管理部等用户部门负责各自应用系统建设和运行，中国资源卫星应用中心、中国科学院空天信息创新研究院按分工负责地面系统的建设和运行，中国航天科技集团有限公司中国空间技术研究院、上海航天技术研究院分别负责卫星系统和运载火箭系统抓总研制，中国卫星发射测控系统部负责发射场及测控系统组织实施。

此次任务是长征系列运载火箭第430次发射。

(责编：赵竹青、高雷)

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