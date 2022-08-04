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我国成功发射陆地生态系统碳监测卫星

2022年08月04日11:30 | 来源：人民网
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我国成功发射陆地生态系统碳监测卫星。庄嘉靖摄
我国成功发射陆地生态系统碳监测卫星。庄嘉靖摄

人民网北京8月4日电 （记者赵竹青）北京时间2022年8月4日11时08分，我国在太原卫星发射中心使用长征四号乙遥四十运载火箭，成功将陆地生态系统碳监测卫星以及搭载的交通四号卫星和闵行少年星顺利送入预定轨道，发射任务获得圆满成功。陆地生态系统碳监测卫星主要用于陆地生态系统碳监测、陆地生态和资源调查监测、国家重大生态工程监测评价，并为环保、测绘、气象、农业、减灾等领域提供业务支撑和研究服务。

此次任务是长征系列运载火箭第430次飞行。

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(责编：赵竹青、高雷)

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