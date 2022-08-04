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工信部：大企业要引领带动中小企业“链式”数字化转型

2022年08月04日11:08 | 来源：人民网
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人民网北京8月4日电 （记者申佳平）据工业和信息化部官网消息，中小企业数字化工作座谈会于8月3日召开。会议指出推动中小企业数字化转型是支持中小企业创新发展、提升核心竞争力的重要途径，需要从政府、市场两方面发力。一方面，要加强政府引导，通过强化财政支持，撬动龙头企业、社会资本合力推动中小企业数字化转型；另一方面，要发挥大企业引领作用，带动产业链供应链上下游中小企业“链式”数字化转型。

会议强调，工业和信息化部相关司局、部属单位，以及互联网企业、工业互联网企业要加强工作协同，健全完善中小企业数字化转型政策、评价、服务三大体系，筹备办好中小企业数字化转型大会，培育推广一批大中小企业协同数字化转型典型模式和解决方案，打造中小企业数字化转型“3+1+N”工作机制，多措并举、统筹推进，推动中小企业数字化工作取得新成效。

据介绍，工业和信息化部中小企业局、信息技术发展司，中国信息通信研究院、中国电子信息产业发展研究院、中国工业互联网研究院相关负责同志及部分互联网企业、工业互联网企业代表参加座谈。

(责编：申佳平、高雷)
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