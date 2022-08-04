本报西安8月3日电 （记者龚仕建）西北农林科技大学植物免疫团队历经18年的研究，发现了小麦中协助条锈菌感染的感病基因，并通过敲除感病基因，使得小麦不易遭受条锈菌的侵染，开辟了抗病小麦育种的新思路和新途径。近日，国际期刊《细胞》在线刊发了这一研究成果。

据介绍，条锈菌是一种活体营养寄生的真菌，须依赖活体小麦才能生存。小麦条锈病是气传性的真菌病害，具有易传播流行特性，是小麦头号重大生物灾害，在全世界小麦种植区均有发生。中国工程院院士、西北农林科技大学教授康振生表示，该项科研成果打破了目前小麦主要利用抗病基因育种的传统思路，丰富了抗病育种可利用的基因类型，开辟小麦生物育种新途径。

《 人民日报 》（ 2022年08月04日 13 版）

(责编：申佳平、陈键)

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