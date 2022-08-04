原标题：国家电网公司全力推进重大项目建设

国家电网有限公司坚决落实党中央、国务院决策部署，完整准确全面贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动高质量发展，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，统筹发展和安全，统筹保供和转型，全力推进重大项目建设，跑出电网建设“加速度”，为保供电、稳增长、促转型作出积极贡献。

全力做好电网扩投资工作，年内在建项目总投资将突破万亿元。今年1-7月，完成电网投资2364亿元，同比增长19%，目前在建项目总投资8832亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站3299项。到年底前，预计再完成近3000亿元电网投资，开工一大批重大工程，项目总投资4169亿元，其中110千伏及以上电网和抽水蓄能电站1173项，届时在建项目总投资有望创历史新高，达到1.3万亿元，带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

年内再开工建设“四交四直”特高压工程，特高压发展迎来又一高峰。今年1-7月，福州—厦门、驻马店—武汉特高压交流开工建设，白鹤滩—江苏特高压直流竣工投产。年内，建成投产南阳—荆门—长沙、荆门—武汉特高压交流等工程，计划陆续开工建设金上—湖北、陇东—山东、宁夏—湖南、哈密—重庆直流以及武汉—南昌、张北—胜利、川渝和黄石交流“四交四直”8项特高压工程，总投资超过1500亿元，进一步发挥电网投资拉动作用。

加快推进“一交五直”等特高压工程前期工作，争取早核准早开工。加快推进大同—天津南交流以及陕西—安徽、陕西—河南、蒙西—京津冀、甘肃—浙江、藏电送粤直流等“一交五直”6项特高压工程前期工作，总投资约1100亿元。全力做好沙漠戈壁荒漠大型风光电基地5个送出通道方案研究，超前谋划项目储备，为进一步扩大有效投资奠定基础。

加快推动超高压电网项目建设，推进各级电网协调发展。今年1-7月，开工建设110-750千伏工程1080项，建成投产1215项。年内，将再投产1002项110-750千伏工程，包括750千伏青海鱼卡—托素、500千伏河南沙盟等重大项目，持续完善主网架结构，为地方经济发展注入强劲动能；同时加快开工1004项110-750千伏工程，包括750千伏陕西西安东、500千伏巴林—阜新—奈曼等重大项目，打造能源输送大通道。

着力促进抽水蓄能电站发展，助力实现“双碳”目标。今年1-7月，开工建设浙江泰顺、江西奉新、湖南安化、黑龙江尚志等4座抽水蓄能电站，河北丰宁、山东沂蒙、吉林敦化、黑龙江荒沟、安徽金寨5座抽水蓄能电站8台机组投产，新增装机245万千瓦。年内，将再投产河北丰宁4台、安徽金寨1台抽水蓄能机组，新增装机150万千瓦，再开工辽宁庄河、宁夏牛首山抽水蓄能电站，进一步提升系统调节能力，加快推动能源清洁低碳转型。

国家电网公司将始终牢记“国之大者”，充分发挥“大国重器”“顶梁柱”作用，认真践行人民电业为人民企业宗旨，加快推进重大项目前期和建设工作，全力服务经济社会高质量发展。

(责编：曹淼、李源)

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