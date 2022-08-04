人民网北京8月4日电 （记者罗知之）据商务部官网消息，商务部服贸司负责人介绍2022年上半年服务贸易发展情况时表示，上半年，我国服务贸易保持较快增长。

数据显示，服务进出口总额28910.9亿元，同比增长21.6%；其中服务出口14059.5亿元，增长24.6%；进口14851.4亿元，增长18.9%。服务出口增幅大于进口5.7个百分点，带动服务贸易逆差下降34.3%至791.9亿元。6月当月，我国服务进出口总额5253亿元，同比增长19.6%。主要呈现以下特点：

知识密集型服务贸易继续平稳增长。上半年，知识密集型服务进出口12144.9亿元，增长9.8%。其中，知识密集型服务出口6828亿元，增长13.1%；出口增长较快的领域是电信计算机和信息服务、其他商业服务，分别增长16.3%、13.9%。知识密集型服务进口5316.9亿元，增长5.9%；进口增长较快的领域是保险服务，增速达82.1%。

旅行服务进出口继续恢复。上半年，我国旅行服务进出口3935.5亿元，增长8.2%，其中出口下降21.8%，进口增长11.6%。剔除旅行服务，上半年我国服务进出口增长24%，其中出口增长26.2%，进口增长21.5%；与2019年同期相比，服务进出口增长52.8%，其中出口增长67.8%，进口增长37.6%。

(责编：罗知之、高雷)

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