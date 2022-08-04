技术赋能空间升级 美的置业睿住智能发布HomeOS操作系统
智能化正在潜移默化改变人们的生活习惯，一场以空间为载体、智能化赋能居住生活的变革正在发生。
8月2日，美的置业睿住智能联合36kr，在江苏无锡开展2022睿住智能场景新品发布及空间智能共创大会，并推出智能空间场景解决方案以及空间智能操作系统REMAC HOME OS 1.0。
智能空间硬核场景发布
区别于其他脱胎于大型家电企业的智能家居品牌，睿住智能不是做智能单品出身，而是从社区空间集成方案提供者的身份起步。从用户需求出发，是睿住智能长久以来的思维习惯，想要在创新的航道上前行，底层逻辑始终是对用户需求的洞察。
睿住智能总经理朱春晨表示，解决用户痛点，除了对用户体验的洞察和需求，还需要场景化的整体空间解决方案，需要基于用户真实痛点，真正将设备、人、空间完美融合。
为实现空间的最大化利用，嵌入式智能柜体成为新潮流，将智能与全屋设计巧妙融合。以玄关为例，以往的产品提供者会想当然地认为，人们进入家门第一步需要打开灯，打开窗帘。但事实上，大部分人要先放包，手部消毒，然后搬个凳子坐下来换双鞋，把鞋放到鞋柜里，把大衣挂起来。
在睿住智能的智能空间玄关场景方案中，将安全消杀、无接触式的感应酒精手部消毒、扫拖一体机器人融合在入户场景内，并且充分考虑美观度，将智能设备产品隐藏、融合在智能柜体内。
睿住智能认为，用户真正需要的并不是一个优秀的单品，而是一个完整的生活场景、一种智能化的生活方式。因此，智能场景解决方案应遵循对用户生活真实需求的关注，营造更加简约便捷、自然交互、智能舒适体验。
共创大会上，智能空间硬核场景解决方案发布，包括智能玄关、智能客厅、智能厨房、智能主卧、智能童房、智能浴室、智能阳台七大场景，并发布让用户可以像选配汽车一样自由选配专属智能家的体验方案。
技术赋能空间升级
实现空间智能，不仅只是完成交互优化的“主动智能”，还需要一个属于自己的体系，完成稳定、安全、人性化的交互。
睿住智能CTO张振中在共创大会上表示，睿住智能目前已经拥有了自己的空间智能系统REMAC Home OS 1.0。智能空间场景的实现，都基于Home OS系统，它像一张无限的网，将设备纳入其中，也像所有设备的灵魂，是实现主动智能、人性化交互的基础。
REMAC Home OS运用稳定强大的核心组网技术，能够做到无线和有线的有机融合，更好地解决市面上智能家居普遍存在的硬伤问题。实现场景漏控率≦0.5%、场景及时响应率≥99.5%、小于0.1秒的响应速度，支持设备数能够达到万件以上。
此外，基于智能Ai策略，REMAC Home OS能够做到系统自进化，其主动学习的能力，能够做到场景自适应，因时、因人、因境而异，适应主人，甚至多个主人的生活习惯。
基于家庭隐私的保护，REMAC Home OS带来四大安全考虑：通讯安全上，REMAC Home OS采取了双向加密和动态密钥；私密数据本地化，多重控制防泄漏是为了保证数据安全；sandbox（沙箱）技术和安全隔离能够最大限度地保证系统安全；内置防火墙，阻挡网络攻击、防黑客入侵则能够保护网络安全。（记者 龙跃梅）
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