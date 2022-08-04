原标题：泰康连续五年荣登世界500强 健康财富规划师（HWP）职业前景广阔

8月3日，2022年《财富》世界500强排行榜正式发布。泰康保险集团以406.077亿美元的营业收入，位列榜单第346名。自2018年首次跻身世界500强以来，泰康保险集团已连续五年上榜。据了解，截至2021年底，泰康累计服务个人客户4.2亿人，累计理赔金额超1000亿元，累计纳税金额超750亿元。

结合长期的战略思考和产业实践，泰康保险集团创始人、董事长兼首席执行官陈东升提出“长寿时代”理论。陈东升认为，长寿时代将带来健康时代和财富时代，并强调长寿时代需要发展长寿经济，以应对随之而来的挑战。面向长寿时代，泰康创新商业模式，整合保险支付与医养服务，打造长寿、健康、富足三大闭环。

在满足客户长寿需求方面，泰康养老金投资管理规模超6400亿元，“幸福有约”成为市场认可的筹资产品，养康宁业务布局26城，泰康之家养老社区11城12社区连锁运营，泰康居民超6500位。在满足客户健康需求方面，泰康健康险理赔金额超200亿元，在全国东西南北中布局5大医学中心，泰康拜博口腔近200家门店连锁经营，超2700家健保通网点在全国范围为客户提供一站式健康险理赔服务。在满足客户财富管理需求方面，泰康致力于打造复利能力，管理资产超27000亿元，其中公募基金管理规模超1000亿元。

近年来，面对复杂的内外部环境，保险行业在寻找转型出路，探索出两条路径：一是拥抱医养，走“保险支付+医养服务”的道路；二是走专业化、精细化和绩优的道路。泰康构建大健康产业生态体系的商业模式，是这两条道路的结合，也引领了行业发展的方向。

(责编：董童、李源)

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