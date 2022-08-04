7月27至29日， 2022年（第四届）全球工业互联网大会暨工业行业数字化转型年会在浙江桐乡乌镇举办，本届大会以“加快工业数字化转型，推动经济稳中求进”为主题，旨在总结工业互联网融合发展成果，继续推进工业数字化转型工作，提升中国工业核心竞争力。

7月28日，中国工业经济联合会会长李毅中参加2022年（第四届）全球工业互联网大会暨工业行业数字化转型年会，并发表主旨演讲。受访者供图

工业数字化转型是抓住新一轮科技革命和产业变革浪潮的内在要求。针对工业数字化转型普遍存在的问题和短板，中国工业经济联合会会长李毅中在出席大会开幕式并发表题为《增强认知 找准差距 加速成长》的主旨演讲中，从实践中加深对工业互联网产业认知，找准工业数字化转型差距和不足，大变局、新形势下工业数字化新任务三个层面，对工业企业数字化转型提出了建议。

实践出真知 加深工业互联网产业认知

什么是工业互联网？李毅中认为，“工业互联网是以互联网为代表的新一代信息技术在工业领域的应用和发展；是造就数字工业的基础工具，是继消费互联网后覆盖更广、渗透更深、成效更大、前景更好的创新体系。”

李毅中表示，工业互联网具备三大特征：新一代信息技术的综合集成并与工业制造技术深度融合；制造并应用了各类ICT产品，构筑服务于工业制造业的数字基础设施；工业互联网支撑的数字工业与数字经济同族，内核相容、基因相同。

数字化提升了生产力，同时也变革了生产关系。李毅中指出，数字工业包括数字产业化和产业数字化两重含义，“数字产业化”是把通信技术（CT）、信息技术（IT）、数字技术（DT）产业化，是工业互联网产业的核心先导产业；产业数字化是指对工业各个垂直行业数字化转型升级，实现降低成本，增加产出，提升效率。目前规上工业企业的数字化转型实施主要有数字化研发设计、大数据市场细分、个性化规模定制、智能化精准制造、网络化协同运作、信息化运营管理、制造业服务延伸等七种形态。

把脉数字工业 找准工业数字化转型的差距和不足

李毅中认为，目前工业互联网产业发展迅速，但总量还不够大，存在一些需要重视的问题，如在核心产业建设方面，工业互联网还没形成全国构架，标准规范缺失、一些关键核心技术受制于人、设备材料自给率较低、集成电路制造薄弱；工业数字化转型跨界融合不够、应用场景不多，企业对信息安全和“机器换人”存在忧虑，企业反映名词概念过多产生困惑等。

对此，李毅中提出要强化企业创新主体地位，“赋能”是指信息技术与工业技术的深度融合，合作双方的跨界融合，释放出新动能。“赋能”不存在“赋方”和“被赋方”主宾关系，而是企业的自我变革。推动互联网企业与工业企业跨界融合、优势互补，要重视行业属性，注重技术融合，抓住痛点扎实推进。国务院印发的《“十四五”数字经济发展规划》提出，“到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%”，即“数字产业化”可准确计量；但“产业数字化”的成效是多方协力的成果，共创共享，一时难以用数学公式准确划分。因此，“十四五”规划和2035年远景目标纲要指出，要“健全数字经济统计监测”。据悉，国家统计局正在研究落实，科学合理确定数字经济的统计监测评价指数和方法。

走深向实 新形势下工业数字化的新任务

持续发展数字经济，工业数字化转型是我国实现稳增长、稳经济的重要措施之一。国家和相关部门相继发布了《“十四五”数字经济发展规划》《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》等指导文件，为工业数字化发展指引方向。

要落实工业互联网产业发展，李毅中提出要抓好三件事，分别是加强核心关键技术攻关，提升自主可控能力；提升半导体设备、材料和芯片的制造能力，调整产业结构，适度发展“集成电路制造”（IDM）；积极有序并可适度超前推进数字基础设施建设，把数字基础设施延伸到企业。

李毅中说：“工业数字化要走深向实，需要不同地区要结合实际、因地制宜，不互相攀比；离散式、流程式制造要因业施策；不同企业因企而异，注重基础能力再造。”他建议要抓住智能制造这个主攻方向，“5G+工业互联网”打造5G全连接工厂，推进工业知识技术软件化，开发应用工业APP。数字化要由企业拓展到产业链，充分发挥“链主”的领军和生态整合作用，带动更多中小微企业融入产业链。推动服务商与企业深度合作，创新优质应用场景，带动区域经济和产业链数字化转型升级。当前尤其要注重数字化在企业复工复产、达产达标中发挥作用，进而助力建设国内统一大市场，做到规则通、信息通、物流通、商务通、监管通。”

(责编：李源、章斐然)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经