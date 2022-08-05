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水利部：4大流域须做好防洪准备

2022年08月05日23:14 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月5日电 水利部5日发布汛情通报指出，据预报，8月上半月期间，松辽流域、海河、黄河和珠江流域部分河段或支流可能发生洪水，须提前做好防洪准备。

　　国家防总副总指挥、水利部部长李国英当天主持召开会商会议，研判“八上”期间汛情、旱情形势。据预报，“八上”期间，我国主要降雨区呈“一南一北”分布。松辽流域第二松花江、浑河、太子河、辽河及其支流绕阳河，海河流域滦河、北三河、大清河、子牙河，黄河北干流上段，珠江流域北江、东江、韩江，可能发生洪水。长江流域气温偏高、降水偏少，大部分地区将发生干旱。

　　李国英要求，相关流域要提前做好防洪准备：

　　——松辽流域控制性水库抓住降雨间歇期腾库迎汛，做好拦洪准备，加强堤防巡查防守，及时清除河道内阻水障碍等，抓紧做好绕阳河堤防溃口堵复，防范后续洪水。

　　——海河流域上游水库全力拦蓄，及时清除河道行洪障碍，充分发挥河道泄流、分流作用。

　　——黄河中游地区要加强淤地坝巡查值守，及时发布预警，提前转移危险区域群众。

　　——珠江流域要针对前期降雨多、土壤饱和等情况，落实各项防御措施，科学调度流域骨干水库。

　　与此同时，落实强降雨区中小水库、病险水库防汛责任和防垮坝措施，确保水库不垮坝；严密防范山洪灾害，重点关注海河流域太行山东麓、松辽和珠江流域山丘区，及时发布预警，提前转移群众。

　　抗旱准备方面，预筹抗旱水资源，科学调度长江三峡水库及长江上中游水库群和洞庭湖、鄱阳湖水系水库群，千方百计确保旱区群众饮水安全、保障秋粮作物灌溉用水。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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