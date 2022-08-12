人民网北京8月12日电 （王绍绍）8月18日至19日，由工业和信息化部、浙江省人民政府共同主办，浙江省经济和信息化厅、工业和信息化部电子第五研究所、杭州市人民政府、中国服务型制造联盟联合承办的第五届中国服务型制造大会将在杭州召开，共商服务型制造发展新机遇。

据了解，本届大会以“服务型制造构筑产业发展新格局”为主题，设立1个主论坛和5场专题分论坛。届时，来自政府部门、行业机构、高校智库、科研院所等领域的重要嘉宾和龙头企业代表将从理论研究、应用实践等方面，就推动服务型制造创新发展建言献策。

在议题设置上，本届大会将重点突出服务型制造与“数字技术赋能”“产业链供应链安全稳定”“绿色低碳”“产业现代化”等中国经济热点要点话题的有机结合，推动服务型制造新业态新模式发展。

同时，本届大会将发布全球服务型制造发展指数报告、《中国服务型制造发展报告（2021）》等一批新近理论成果，为服务型制造实践提供指导和参考；将首次召开制造企业服务收入测算主题论坛，由专业团队现场路演测算方案；将邀请国家级服务型制造示范城市领导共聚一堂，发出区域一体化推进服务型制造发展合作倡议等。

(责编：罗知之、吕骞)

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