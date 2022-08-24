人民网记者 许维娜

白云山下，一座“站城”正在崛起。据广州铁路微信号8月初发布的消息称，广州白云站2020年10月开始动工，目前进入二期工程重点项目建设——地下基础底板施工作业阶段，预计2023年具备开通条件。

建成后的广州白云站将承接广州站和广州东站的全部普速客车，是广州站和广州东站更新改造的前置条件，为后续高铁进市区腾出空间。这里既是粤港澳大湾区重点交通基础设施项目，也是全国首批试用智能化建造机器人的铁路站房建设项目。

项目自开工以来，一台台涂着靓丽粉紫色的“智能随动式布料机”“地面整平机器人”“地面抹平机器人”“地库抹光机器人”等建筑机器人在工地上大显身手。

这些建筑机器人均来自碧桂园旗下的博智林机器人公司（以下简称“博智林”）。截至2022年7月，该公司已有30款机器人投入商业化应用，服务覆盖28个省份超550个项目；累计交付超1200台，累计应用施工超1000万平方米。

新时代大湾区的发展，离不开新兴产业的积极作为，它们在智能制造的道路上大胆创新，为大湾区高质量发展注入源源动力。

以机器人行业为例，如建筑机器人技术的接连突破，为其大规模商用提供了重要基础，一众科技型企业的持续探索，不断推动智能建造与建筑工业化的协同发展。

更进一步的是，积极拥抱新技术、新应用的项目不在少数。

2022年4月，“混凝土产品线地面整平机器人”“地面抹平机器人”“地库抹光机器人”等多台机器前往华润总部基地，参与华润置地总部大楼建设。这个项目位于深圳市南山区高新科技产业园区核心区位，总建筑面积约21万平方米，建筑最大高度285.7m，是南山科技金融城六座国际甲级写字楼之一。

同样是4月份，多台建筑机器人还奔赴澳门，参与了当地历史上公开招标民生工程——澳门离岛医疗综合体项目的建设，率先在澳门开展智能建筑机器人的试点和探索。

去年5月，“测量机器人”“建筑清扫机器人”“天花打磨机器人”和“内墙面打磨机器人”陆续进入佛山诚通纸厂东侧地块住宅项目，为中交一公局打造智能建造新模式提速。

“从没想过机器人进入建造行业的速度会这么快。工人们现场反馈，测量一个房间，‘测量机器人’不到2分钟就完成了，并且可以自动识别墙体、天花、砌柱等。”中交一公局佛山诚通纸厂东侧地块住宅项目总工程师吉庆认为，这些建筑机器人一定程度上减少了工人的繁重体力负担。

前述建筑机器人的研发之路经历了智能机器人共有的特性发展阶段：单机自主、多机协同和人机共融。建筑机器人打破了传统工地的单一结构化，实现了人与机器协同作业，产业技师可在远程操作机器人从事繁重的体力工作和高危工作，减轻工作疲劳，改善工作环境。

业界普遍认为，大湾区智能建造产业发展规模不断壮大，带动着建筑业智能化的浪潮不可逆转，让建筑机器人在工地上像流水线一样科学有序施工，是智能制造目前正在着力破解的难题之一。

2021年以来，博智林在汕头、佛山、广州等多地开展试验，围绕如何加强BIM-FMS-WMS三大系统间的联动、如何保障机器人施工计划与材料用量的科学闭环、如何提升人机共融的有序性和效率等问题持续发力，加快对“多机施工系统”的进一步探索。

智能建造与建筑工业化协同发展，代表了建筑业高质量发展的方向，就如何进一步打破大规模商用的限制，还需行业企业不断加大投入、积极探索可行的技术支持。

日前，博智林被授予“广东省建筑机器人制造及应用标准化试点创建单位”。这是广东首个在机器人领域获批创建的标准化试点，标志着在建筑机器人领域的制造和应用已逐步走向规模化和市场化。

根据规划，建筑机器人标准化试点为期两年，期间将成立建筑机器人标准化试点管理委员会，建立建筑机器人标准体系和制定建筑机器人工程建设标准及产品标准，并将在试点后期开展实施评价、改进和验收工作。

有关业内人士表示，伴随着新技术革命的全面加持，还将继续推动建筑业的效率、质量变革，以实现更高质量的可持续发展。

与此同时，依托湾区先进制造业经验、产业集群优势、丰富的人才资源及便利的地理位置。对此，博智林相关负责人表示，目前旗下建筑机器人的研发取得阶段性进展，将陆续走出实验室，前往大湾区各个城市参与城市建设，为参与打造国际一流湾区和世界级城市群献计献策，积极贡献智能建造新动力。

(责编：乔业琼、吕骞)

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