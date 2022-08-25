人民网北京8月25日电 （记者栗翘楚）8月23日，由中国汽车技术研究中心 (以下简称“中汽中心”)、日产(中国)投资有限公司、东风汽车有限公司共同编著的“2022年《新能源汽车蓝皮书》”正式发布。本次发布会采取线上和线下相结合的方式进行，工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚，中汽中心副总经理吴志新，社会科学文献出版社党委书记、社长王利民，日产（中国）投资有限公司副总经理新仓治出席会议并致辞，会议由中国汽车战略与政策研究中心（中汽政研）副主任刘斌主持。

工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚在会上表示，过去十年我国新能源汽车突飞猛进，实现了跨越式发展。《新能源汽车蓝皮书》作为产业发展的记录者、参与者和推动者，全面见证了这一历史进程，并在其中发挥了积极作用。经过多年不懈的努力，我国新能源汽车产业已形成了政策有保障、技术有支撑、企业有活力、市场有需求的良好发展局面，但同时还存在着部分关键技术尚需突破、支撑保障能力有待提升、融合发展不够等问题。下一步，工业和信息化部将认真贯彻落实党中央国务院决策部署，进一步创新思路、完善举措，持续推动产业高质量发展。

中汽中心副总经理吴志新在会上表示，在中国经济实现高质量发展的转型进程中，以新能源汽车为代表的新兴产业异军突起，成为汽车领域高质量发展新亮点，推广规模从万辆级到千万辆级，技术水平从追赶到领跑，衍生效应从内生到外溢。为助力行业更好地把握新形势下发展新机遇，未来《新能源汽车蓝皮书》将继续发挥国内外新能源汽车产业交流合作平台的作用，坚持高起点思考、高标准编写，为行业发展总结经验、建言献策。

社会科学文献出版社党委书记、社长王利民在会上表示，《新能源汽车蓝皮书》已连续出版10年，连续多次荣获优秀皮书奖，并多次获得一等奖，是皮书系列当中不可多得的精品力作。相信未来《新能源汽车蓝皮书》的原创团队还会取得更加丰硕的成果。党的十八大以来，中央高度重视中国特色新型智库建设，尤其是重视行业智库建设，皮书也进入了高质量发展的新阶段。作为皮书系列的出版单位，社会科学文献出版社也将持续开发新的皮书产品，忠实地记录当代中国的最新发展。

日产(中国)投资有限公司副总经理新仓治在会上表示，今年是日产连续第10年支持《新能源汽车蓝皮书》的编写工作。今年的蓝皮书在回顾过去十年中国新能源汽车产业发展的基础上，从碳中和思想出发，在热点话题篇中涵盖了多位专家的观点。日产汽车一直致力于成为可持续发展的企业，助力建设更清洁、更安全和更包容的社会。

据了解，2022年《新能源汽车蓝皮书》包括总报告、回顾篇、专家视点篇、NEVI指数篇、热点篇、展望篇、借鉴篇、附录等八个部分，从社会科学的角度对我国新能源汽车产业发展情况进行了全面系统的介绍和分析。既从受众的角度让广大读者了解中国新能源汽车产业发展现状和趋势，宣传普及新能源汽车发展理念；又从专业角度客观评价新能源汽车技术、产品，分析产业发展面临的问题并提出建议措施。

(责编：乔业琼、吕骞)

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